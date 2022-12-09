Адебайор уверен в победе Бразилии в матче против Хорватии

Бывший нападающий «Арсенала» и сборной Того дал свой прогноз на поединок 1/4 финала чемпионата мира по футболу в Катаре между сборными Хорватии и Бразилии.

Бразилия не оставила шансов Южной Корее и вышла в четвертьфинал. У них собралась сильная и качественная команда с отличными игроками. Неймар, Винисиус, Ришарлисон, Пакета... В этой команде очень много талантливых, страстных и высококлассных футболистов.

На то, как Бразилия обыграла Южную Корею, было просто невероятно смотреть. Неймар — волшебник. Это будет тяжелая игра для Хорватии. Бразильцы победят.