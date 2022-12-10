Червиченко: «Опять рикошет, и вечно хорватам везёт»

Экс-президент «Спартака» раскритиковал игру сборной Хорватии в матче 1/4 финала ЧМ -2022 с Бразилией (1:1, 4:2 по пенальти).

Как это прокомментировать? Унылое г...но победило красивый футбол, и мы такое часто видим в последнее время. Чем больше таких команд, как сборная Хорватии, продвигаются дальше, тем более пресный и скучный футбол мы будем видеть дальше.

Я абсолютно разочарован. Очень. Опять рикошет, и вечно хорватам везёт. Единственное светлое пятно — вратарь, который на самом деле переиграл вратаря бразильского. Потому что он не гадал, а падал по мячу, по удару, куда летит этот мяч.