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Червиченко: «Опять рикошет, и вечно хорватам везёт»

сегодня, 08:59
ХорватияЛоготип футбольный клуб Хорватия1 : 1Логотип футбольный клуб БразилияБразилияЗакончился после серии пенальти

Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко раскритиковал игру сборной Хорватии в матче 1/4 финала ЧМ-2022 с Бразилией (1:1, 4:2 по пенальти).

Как это прокомментировать? Унылое г...но победило красивый футбол, и мы такое часто видим в последнее время. Чем больше таких команд, как сборная Хорватии, продвигаются дальше, тем более пресный и скучный футбол мы будем видеть дальше.

Я абсолютно разочарован. Очень. Опять рикошет, и вечно хорватам везёт. Единственное светлое пятно — вратарь, который на самом деле переиграл вратаря бразильского. Потому что он не гадал, а падал по мячу, по удару, куда летит этот мяч.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 13:21
у футбола бывает разная красота ...
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ DEIVID_8358 (раскрыть)
сегодня в 12:36
Одно другое исключает, так что ли?
Сп62
Сп62
сегодня в 12:35
Однако, на игру Модрича смотреть одно удовольствие.
DEIVID_8358
DEIVID_8358
сегодня в 12:33, ред.
Значит Бразилия ещё большее го... раз не смогла победить. Ничего такого выдающегося в этой команде не увидел. Хотя для меня в Южной Америке есть только Бразилия, но и Уругвай из-за Суареса. Вот команда 2002 могла обыграть кого угодно. А эта из-за пары красивых голов не достойна была пройти в полуфинал.
Evilhuman
Evilhuman
сегодня в 10:52
Согласен с ним, то как мы прошли тогда Испанию, сейчас хорваты, ну не футбол это, смотреть тошно
lotsman
lotsman
сегодня в 10:42
Везёт тому, кто везёт. И если, как говорит Червиченко, унылое г.... побеждает красивый футбол, то может быть мастерство игры не в её красоте, а в правильном тактическом решении тренера и в умении игроков воплотить эту тактику в действие на поле?
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 10:37
Везение часть футбола и без этого никак.
ДСА
ДСА
сегодня в 10:32
Везение хорватов основано на мастерстве игроков.
memphis
memphis
сегодня в 10:30
Прямо в точку. Хорваты портят футбол... Это антиигра
Gahi
Gahi
сегодня в 10:28
Везёт тому, кто везёт — удача приходит к тому, кто упорно работает. Сборная команда Хорватии идёт по графику чемпионата мира в России 2018 года, а это уже не случайность. Удачи
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 10:12
Реально везучая и упертая команда
matrix333
matrix333
сегодня в 09:49
Опять рикошет, и вечно хорватам везёт.
rhskmz
rhskmz
сегодня в 09:31
А особенно везет России , когда Хорватия нас вытащила на ЧЕ !
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 09:12
Да уж, ливерные Ван Дейк и Алиссон лишили свои сборные трофея
Конкурс бот
Конкурс бот
сегодня в 09:00
ШАНс больше всех вчера набрал очков в Соккер-Мании - 15. Поздравляем! Чемпионат мира 2022
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