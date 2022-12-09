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Мостовой: «Многие считали, что у хорватов слабая команда»

вчера, 22:19
ХорватияЛоготип футбольный клуб Хорватия1 : 1Логотип футбольный клуб БразилияБразилияЗакончился после серии пенальти

Экс-игрок сборной России Александр Мостовой поделился впечатлениями от матча сборных Хорватии и Бразилии в 1/4 финала чемпионата мира (1:1, 4:2 по пенальти).

Я еще до матча говорил, что у бразильцев будут проблемы сегодня. Думал, что будет ничья в основное время или минимальная победа «селесао». Так оно и получилось, многие считали, что у хорватов слабая команда после первой их игры на турнире, но ведь это совсем не так, у них великолепная линия полузащиты, которая отлично распоряжается мячом.

Также отмечу и Ливаковича, невероятную игру показывает их вратарь. Хорваты доказали свой уровень на прошлом ЧМ и продолжают это делать до сих пор.

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Все комментарии
j4xpqvhu2fj8
j4xpqvhu2fj8
вчера в 22:56
Чем ближе финал тем больше сюрпризов!
minamata
minamata
вчера в 22:53
Многие не считали - считали дураки.
Ironigor
Ironigor
вчера в 22:35
На то это и чемпионат мира, что всё может быть.
Спроси у сборной Германии !)
Predator94
Predator94
вчера в 22:31
На минуточку Россия проиграла Хорватии 1:0 в последнем том матче в Хорватии. Россия по крайней мере лучше смотрелась бы , чем польша!
Гость
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