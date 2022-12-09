Мостовой: «Многие считали, что у хорватов слабая команда»

Экс-игрок сборной России поделился впечатлениями от матча сборных Хорватии и Бразилии в 1/4 финала чемпионата мира (1:1, 4:2 по пенальти).

Я еще до матча говорил, что у бразильцев будут проблемы сегодня. Думал, что будет ничья в основное время или минимальная победа «селесао». Так оно и получилось, многие считали, что у хорватов слабая команда после первой их игры на турнире, но ведь это совсем не так, у них великолепная линия полузащиты, которая отлично распоряжается мячом.