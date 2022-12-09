Семшов о танцах Бразилии: «Нужно уважать соперника, им это аукнулось»

Экс-полузащитник сборной России поделился своими впечатлениями от поражения сборной Бразилии в матче 1/4 финала чемпионата мира в Катаре против Хорватии (1:1, 2:4 по пенальти).

Мы видели, как Бразилия играла с Южной Кореей и устраивала эти танцы. Это тоже немного действует на соперника. Нужно уважать соперника. И здесь им, наверное, это аукнулось. Я бы хотел, чтобы играли Бразилия ‑ Аргентина в полуфинале, но переживал за Хорватию. Футбол прекрасен. У Хорватии сильный состав, топовые футболисты, они этого заслуживают, благодаря вратарю добились такого результата.