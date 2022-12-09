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Семшов о танцах Бразилии: «Нужно уважать соперника, им это аукнулось»

вчера, 23:01
ХорватияЛоготип футбольный клуб Хорватия1 : 1Логотип футбольный клуб БразилияБразилияЗакончился после серии пенальти

Экс-полузащитник сборной России Игорь Семшов поделился своими впечатлениями от поражения сборной Бразилии в матче 1/4 финала чемпионата мира в Катаре против Хорватии (1:1, 2:4 по пенальти).

Мы видели, как Бразилия играла с Южной Кореей и устраивала эти танцы. Это тоже немного действует на соперника. Нужно уважать соперника. И здесь им, наверное, это аукнулось. Я бы хотел, чтобы играли Бразилия ‑ Аргентина в полуфинале, но переживал за Хорватию. Футбол прекрасен. У Хорватии сильный состав, топовые футболисты, они этого заслуживают, благодаря вратарю добились такого результата.

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Все комментарии
Варвар7
Варвар7
сегодня в 03:08
Да видно танцы действительно расслабляют!
Locomotive Breath
Locomotive Breath
сегодня в 01:12, ред.
Плясунам везло с соперниками до 1/4 финала, была возможность поплясать). А тут суровые хорваты, решили прервать дискотэку))).
Домой, хвастунишки!!! 10 голов так и не забили. Танцы они, видишь ли, на первые 10 мячей придумали. Пижоны!
acm 1899
acm 1899
вчера в 23:49
празднует голы кто как хочет, а вот бросать играть это не по футбольному
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 23:45
В душе они всегда на карнавале...
Неэгоист
Неэгоист
вчера в 23:34
Они перепутали карнавал в Рио с ЧМ...
ДСА
ДСА
вчера в 23:10
В решающий момент у бразильцев неожиданно опускаются руки. Это симптом.
ОРЛОВЕЦ
ОРЛОВЕЦ
вчера в 23:09
Теперь только похоронный марш
Futurista
Futurista
вчера в 23:06
А.С.Пушкин о сб. Хорватии:
"Он уважать себя заставил. И лучше выдумать не мог."...
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец.
вчера в 23:03
Дотанцевались)
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