Нигматуллин: «У бразильцев непродуктивный футбол»

Экс-голкипер «Локомотива» высказался о поражении сборной Бразилии в матче 1/4 финала чемпионата мира против Хорватии (1:1, 4:2 по пенальти).

У бразильцев непродуктивный футбол, поэтому она не может что-то серьёзное выиграть, так же, как и Аргентина. Ни одна сборная мира не обладает, наверное, таким составом, но у них нет стабильности. Бразилия – это команда настроения. Они в прошлой игре за 20 минут всё решили, а на этот раз встретились с более прагматичным футболом и потерялись немного.

Хорваты сами ничего не создавали, но и другим не позволяли. Конечно, победителей не судят. Эта тактика имеет право на существование. Они таким образом давно уже играют. У них сделана ставка на замораживание игры. Молодцы, что отыгрались. Их вратарь один раз выручил. Отмечу уверенность хорватских футболистов в пенальти. Алиссон не смог угадать ни один удар.

Хоть Хорватия и возрастная команда, но очень складная и крепкая с Модричем во главе. Бельгию тоже называли возрастной командой, и она это звание подтвердила. Это уже поколение сбитых лётчиков. На таких турнирах важна совокупность работы игроков и тренера. Здесь надо отметить Далича, который смог хорошо подготовить команду. Несмотря на возраст, футболисты выдерживают и дают результат.