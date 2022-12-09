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Нигматуллин: «У бразильцев непродуктивный футбол»

вчера, 23:15
ХорватияЛоготип футбольный клуб Хорватия1 : 1Логотип футбольный клуб БразилияБразилияЗакончился после серии пенальти

Экс-голкипер «Локомотива» Руслан Нигматуллин высказался о поражении сборной Бразилии в матче 1/4 финала чемпионата мира против Хорватии (1:1, 4:2 по пенальти).

У бразильцев непродуктивный футбол, поэтому она не может что-то серьёзное выиграть, так же, как и Аргентина. Ни одна сборная мира не обладает, наверное, таким составом, но у них нет стабильности. Бразилия – это команда настроения. Они в прошлой игре за 20 минут всё решили, а на этот раз встретились с более прагматичным футболом и потерялись немного.

Хорваты сами ничего не создавали, но и другим не позволяли. Конечно, победителей не судят. Эта тактика имеет право на существование. Они таким образом давно уже играют. У них сделана ставка на замораживание игры. Молодцы, что отыгрались. Их вратарь один раз выручил. Отмечу уверенность хорватских футболистов в пенальти. Алиссон не смог угадать ни один удар.

Хоть Хорватия и возрастная команда, но очень складная и крепкая с Модричем во главе. Бельгию тоже называли возрастной командой, и она это звание подтвердила. Это уже поколение сбитых лётчиков. На таких турнирах важна совокупность работы игроков и тренера. Здесь надо отметить Далича, который смог хорошо подготовить команду. Несмотря на возраст, футболисты выдерживают и дают результат.

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Все комментарии
Joseph Dredd
Joseph Dredd
сегодня в 01:23
Не могу сказать что согласен с этим, скорее недостаточно прагматичный и с недостаточной реализацией относительно максимально возможного.
djbobo
djbobo
сегодня в 00:26
    протон
    протон
    сегодня в 00:04
    Хорваты выиграли справедливо. Показали пусть и не красочный, но именно футбол. Тот футбол, который радовал нас в 90-е и 00-е мы, к сожалению, вряд ли когда-нибудь увидим. Сейчас в мире идёт нескончаемая тенденция к балетизированию этого некогда порой грубого, но мужского вида спорта. И именно Бразилия стала невольным (а может и вольным) инициатором этого балета и лично Неймар. Вспомните, как нынешний игрок ПСЖ в 2013-м году на кубке Конфедерации в матче с Уругваем отлетел от защитника бело-голубых Гаргано. Именно этот эпизод прославил бразильца и породил кучу мемов. Но Неймара это не остановило. Он продолжил симулировать в Барселоне, а впоследствии и в ПСЖ. К большому сожалению эту черту Неймара переняло немало футболистов, в том числе профессиональных. На тот момент именно Неймар стал иконой футбольного стиля. Он неплохой игрок, имеющий богатый арсенал тех или иных футбольных приёмов, но вряд ли он запомнится в истории как кудесник мяча Роналдиньо или как тот, с кем его сравнивают сейчас - Пеле. Вот и сегодня Бразилия, словно воспитанная игрой Неймара, скорее команда симулянтов, нежели футболистов. Но футбол - не балет и сегодня победил именно футбол. И это здорово!
    Тарас Б 1
    Тарас Б 1
    вчера в 23:36
    Нигматуллин пенальти не смотрел. Алиссон угадал один удар. Не отбил - это другой разговор.
    RaulitoS
    RaulitoS
    вчера в 23:30
    Аргинина точно ничего не сможет выиграть)
    Гость
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