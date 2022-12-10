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Божович: «„Спартаку“ нужно перестать жаловаться на судей»

сегодня, 10:59

Известный черногорский специалист Миодраг Божович критически отозвался о жалобах московского «Спартака» на судейство.

«Спартак» не должен жаловаться на судейство. Сколько раз один арбитр, не буду называть его фамилию, поставил пенальти в их пользу, и сколько не дал другим командам... Они не должны жаловаться на судейство, им судьи помогают больше, чем ошибаются против них. Кто им мешает стать чемпионами? Сделайте нормальную команду и выигрывайте — дай бог, будете первыми. Большинство в России болеют за «Спартак». Кто им запрещает быть на первом месте?

Купите легионеров лучше, чем у «Зенита», и проблем не будет. В чём проблема, почему они не могут купить нормальных иностранцев? Сколько раз «Спартак» ошибался в трансферах — ужас. Они должны занимать либо первое место, либо второе — другого быть не должно. Даже судья не сможет ничего испортить тебе, если имеешь хороший состав и нормально играешь. Когда «Спартак» выигрывает, они не жалуются на судейство, а когда проигрывают — виноват рефери и никто другой. Сколько лет они не могут создать нормальную команду? Что вам мешает быть лучше «Зенита»? Вы только кричите в прессе.

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Все комментарии
Литейный 4 returned
Литейный 4 returned
сегодня в 16:27
Пока был Федун все судьи у него харчевались. Он ушёл, а харчевня осталась! Гыгыгы
lotsman
lotsman
сегодня в 12:49
Божович решил сказать правду.))
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 12:27
Заседание Совета Директоров Спартака...
На повестке дня 3 вопроса:
1. Во всём виноваты судьи.
2.Во всём виноват Газпром.
3.Когда начнём играть?

......как правило до 3-го пункта не доходит...все силы и старания заканчиваются при обсуждении двух первых вопросов....)))
Сп62
Сп62
сегодня в 12:16
Божович проснулся. Можно подумать, что он никогда не жаловался на судей.
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 11:56
Кто дал ему микрофон, это же питерский тренер, сколько очков он принес зениту
Брулин
Брулин
сегодня в 11:33
Божович о «Зените»: «Судьи могут специально свистнуть в его пользу несколько раз за игру. Только у него такая привилегия в России»
Рыцарь Маг
Рыцарь Маг
сегодня в 11:17
Какой же это тогда Спартак будет? Это как ромбик овалом заменить. Вечное нытье - это бренд Спартака!
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
сегодня в 11:15
Господи ,этот-то ...овно откуда всплыло ?
Варвар7
Варвар7
сегодня в 11:02
Миодраг не надо нам "масло" подливать....
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 11:01
У нас все любят жаловаться на судей чтобы себя оправдать!
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