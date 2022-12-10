Божович считает, что Черчесов мог бы работать в Англии

Известный черногорский специалист Миодраг Божович высказался о российском тренере Станиславе Черчесове, который возглавляет венгерский «Ференцварош».
Да, он всем всё доказал. Хорошо работать в чужой стране всегда дорогого стоит! Если бы он был по паспорту не россиянином, думаю, он бы работал в месте получше — в Англии, например. Посмотрим, что будет дальше.
Знаете, для того что бы понять мою позицию, например, достаточно поиграть по моей тактике хотя бы в течении месяца. Насколько это трудно и весь драйв от игры в этом, когда создаешь качественные комментарии со смыслом и на кропотливом труде ты побеждаешь и понимаешь футбол больше и любишь больше. По большому счету ничего против Вас именно не сказал, а высказался в общем о клоноводах. Призовые я всегда просил, что бы отдавали тем, кто занимал 2 место в моей группе. При отказе просил просто продлить Вип.
Для примера еще можно посмотреть, как играют Gahi, Ironigor, Shlomo 95-shishani-95.
Знаете, для того что бы понять мою позицию, например, достаточно поиграть по моей тактике хотя бы в течении месяца. Насколько это трудно и весь драйв от игры в этом, когда создаешь качественные комментарии со смыслом и на кропотливом труде ты побеждаешь и понимаешь футбол больше и любишь больше. По большому счету ничего против Вас именно не сказал, а высказался в общем о клоноводах. Призовые я всегда просил, что бы отдавали тем, кто занимал 2 место в моей группе. При отказе просил просто продлить Вип.
Для примера еще можно посмотреть, как играют Gahi, Ironigor, Shlomo 95-shishani-95.