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Божович считает, что Черчесов мог бы работать в Англии

сегодня, 10:48

Известный черногорский специалист Миодраг Божович высказался о российском тренере Станиславе Черчесове, который возглавляет венгерский «Ференцварош».

Да, он всем всё доказал. Хорошо работать в чужой стране всегда дорогого стоит! Если бы он был по паспорту не россиянином, думаю, он бы работал в месте получше — в Англии, например. Посмотрим, что будет дальше.

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Все комментарии
нечитайло
нечитайло
сегодня в 12:28
А в Англии так считают?
ОПС
ОПС
сегодня в 12:24
В Англии еще не каждый сможет работать.
drug01
drug01 ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
сегодня в 12:04
Согласен, зачем размышлять. Пусть работает и радует нас своими успехами...
Тарас Б 1
Тарас Б 1
сегодня в 11:07
Кем?
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 11:00
Мог бы работать,но не работает,а работает там,где работает!
протон
протон ответ Kenas Ter-Aristakessian (раскрыть)
сегодня в 11:00
На счет победителя я выходил многократно в финал. Для меня это победа, выигрыш футболок и Вип статуса. И дело не столько в том, что побеждал, а как побеждают, какими методами играют, когда создают по 15 клонов и набирают баллы тремя словами, когда удаляют комментарии, легче обойти это, создав клоны и брать массовостью для набора баллов и выигрыша. Не так?
Знаете, для того что бы понять мою позицию, например, достаточно поиграть по моей тактике хотя бы в течении месяца. Насколько это трудно и весь драйв от игры в этом, когда создаешь качественные комментарии со смыслом и на кропотливом труде ты побеждаешь и понимаешь футбол больше и любишь больше. По большому счету ничего против Вас именно не сказал, а высказался в общем о клоноводах. Призовые я всегда просил, что бы отдавали тем, кто занимал 2 место в моей группе. При отказе просил просто продлить Вип.
Для примера еще можно посмотреть, как играют Gahi, Ironigor, Shlomo 95-shishani-95.
Гость
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