Божович считает, что Черчесов мог бы работать в Англии

Известный черногорский специалист высказался о российском тренере , который возглавляет венгерский «Ференцварош».

Да, он всем всё доказал. Хорошо работать в чужой стране всегда дорогого стоит! Если бы он был по паспорту не россиянином, думаю, он бы работал в месте получше — в Англии, например. Посмотрим, что будет дальше.