Аргентина переиграла Нидерланды по пенальти в 1/4 финала чемпионата мира

Сборная Нидерландов уступила команде Аргентины в 1/4 финала чемпионата мира (2:2 в основное время и 4:3 по пенальти).
Счет открыл Науэль Молина на 35-й минуте, удвоил преимущество Лионель Месси, реализовавший пенальти на 73-й. На 83-й минуте Вут Вегхорст забил первый гол Нидерландов в этой игре, а на 90+11-й он сравнял счет. В серии пенальти сильнее оказалась Аргентина.
В полуфинале Аргентина встретится с Хорватией.
Лучший Месси однозначно. Никто не ожидал первого удара в серии от него, но он просто всех сбил с толку. Кроме того выдал гениальный пас. Да, забил с пенальти, но как хладнокровно.
Если судить по игре, то голландцы отскочили в основное время.
Да, топлю за аргов, но высказался объективно, без пристрастий.
Лучший Месси однозначно. Никто не ожидал первого удара в серии от него, но он просто всех сбил с толку. Кроме того выдал гениальный пас. Да, забил с пенальти, но как хладнокровно.
Если судить по игре, то голландцы отскочили в основное время.
Да, топлю за аргов, но высказался объективно, без пристрастий.
И при всем при этом чем голландцы занимались в дополнительное время? Тупо сидели в защите и ждали пенальти! Да, пытались контратаковать, но имея на острие Люка де Йонга и без Депая контратаки бессмысленны. Почему все 30 минут дополнительного времени голландцы ни разу не попытались подержать мяч???
И при всем при этом чем голландцы занимались в дополнительное время? Тупо сидели в защите и ждали пенальти! Да, пытались контратаковать, но имея на острие Люка де Йонга и без Депая контратаки бессмысленны. Почему все 30 минут дополнительного времени голландцы ни разу не попытались подержать мяч???