Аргентина переиграла Нидерланды по пенальти в 1/4 финала чемпионата мира

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сегодня, 00:56

Сборная Нидерландов уступила команде Аргентины в 1/4 финала чемпионата мира (2:2 в основное время и 4:3 по пенальти).

Счет открыл Науэль Молина на 35-й минуте, удвоил преимущество Лионель Месси, реализовавший пенальти на 73-й. На 83-й минуте Вут Вегхорст забил первый гол Нидерландов в этой игре, а на 90+11-й он сравнял счет. В серии пенальти сильнее оказалась Аргентина.

В полуфинале Аргентина встретится с Хорватией.