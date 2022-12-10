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Аргентина переиграла Нидерланды по пенальти в 1/4 финала чемпионата мира

сегодня, 00:56
НидерландыЛоготип футбольный клуб Нидерланды0 : 0Логотип футбольный клуб АргентинаАргентинаЗакончился после серии пенальти

Сборная Нидерландов уступила команде Аргентины в 1/4 финала чемпионата мира (2:2 в основное время и 4:3 по пенальти).

Счет открыл Науэль Молина на 35-й минуте, удвоил преимущество Лионель Месси, реализовавший пенальти на 73-й. На 83-й минуте Вут Вегхорст забил первый гол Нидерландов в этой игре, а на 90+11-й он сравнял счет. В серии пенальти сильнее оказалась Аргентина.

В полуфинале Аргентина встретится с Хорватией.

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Все комментарии
Mark Luik
Mark Luik
сегодня в 03:09
Голландия должна была играть первым номером и не боятся атак Аргентины, навесы проходили хорошо, зачем было поменять схему опять и сесть в защиту после 2-2, просто надо было давить, вообщем Аргентина больше атаковал, жаль не увидем матч против Бразилии
h_a_k_k_e_r
h_a_k_k_e_r ответ Magmessi (раскрыть)
сегодня в 02:31
Возможно про Бразилию Вы правы, но моя мысль про Месси была в том, что он не боится брать ответственность на себя, хотя его потом критикуют. Уверен, что в этом матче от него не ожидали, что он делал всегда - а он был хладнокровен. От Неймара мы этого не увидели. Увидим ли мы от Роналду? Не верю.
Ikarus74
Ikarus74 ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
сегодня в 02:29
Болей за, а не против, поц.
djbobo
djbobo
сегодня в 02:24
играли довольно скучно, тактические схемы рулят... ставки только на внезапные забегания уже во всех сборных, если это не тиктак то что?
h_a_k_k_e_r
h_a_k_k_e_r ответ Agamaga........ (раскрыть)
сегодня в 02:23
Даже добавить нечего
Ikarus74
Ikarus74 ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
сегодня в 02:22
    Ikarus74
    Ikarus74 ответ INGUSH (раскрыть)
    сегодня в 02:18
      Agamaga........
      Agamaga........ ответ h_a_k_k_e_r (раскрыть)
      сегодня в 02:18
      Месси не нужно бить крайний пенальти чтобы потом позировать перед камерами в позе страуса как это делает нарцисс. Лионель как вожак команды берет первый удар на себя и вселяет уверенность всей команде.
      Wolverhampton
      Wolverhampton
      сегодня в 02:06
      Классный матч! Спасибо командам за эмоции!
      Magmessi
      Magmessi
      сегодня в 02:04
      Не знаю, как сложится дальше, но этот ЧМ. Месси , точно зачёт! Молодец!)
      faneng
      faneng ответ Илья85 (раскрыть)
      сегодня в 01:58
      Полузащита вся была во главе с Френки де Йонгом. Он бы и держал мяч.
      Варвар7
      Варвар7
      сегодня в 01:55
      Очень ждал этого матча, так как в памяти ещё остались фрагменты финала ЧМ 78 с участием этих команд. Понравилась мне та игра. Нынешний матч был интригующе интересным, благодаря ему я в мыслях не надолго вернулся в прошлое. Спасибо футбол!
      Johnes
      Johnes ответ амурец (раскрыть)
      сегодня в 01:50
      Кроме левых и липовых есть еще много хороших прилагательных: справедливых и правильных.
      FenixSL
      FenixSL
      сегодня в 01:45
      комментатор говорил о месси больше чем про голландию и аргентину
      к чему это лизание?
      Илья85
      Илья85 ответ AS1976 (раскрыть)
      сегодня в 01:43
        Magmessi
        Magmessi ответ Jeck Denielse (раскрыть)
        сегодня в 01:43
        Хорошо сказали, респект!
        AS1976
        AS1976 ответ ColdSun3 (комментарий удален) (раскрыть)
        сегодня в 01:42
        Ты действительно смотрел матч ? Или тебе что то приснилось ?
        Magmessi
        Magmessi ответ h_a_k_k_e_r (раскрыть)
        сегодня в 01:41
        Вы знаете, отличие Месси от Неймара и Рона , в том, что первый пеналь , он всегда бьёт! Можно посмотреть историю. Если бы Неймар ,сегодня пробил первым, может всё было бы подругому (((
        Jeck Denielse
        Jeck Denielse
        сегодня в 01:40, ред.
        Всем доброго вечера...(скорей ночи))))

        Аргентину с выходом в полуфинал...
        Весёлые четвертьфиналы...вроде весь пакет услуг в действии...и голы...и пенальти..и сюрпризы...и даже драка...не добавить ни прибавить...

        Не скажу что кто то прям сверкнул из полевых игроков...все сыграли в свой уровень...но вот киперов нельзя не выделить...
        Хорватия и Аргентина подтверждают - "хороший вратарь - полкоманды"....

        Отдельные поздравления ещё недавно бороздящим поля РПЛ Влашичу...Паредесу...Ловрену - ваш вклад очевиден....с полуфиналом вас !!!

        Голландцы изначально не выглядели ни полуфиналистами ни тем более финалистами турнира...и их вылет в 1/4-й скорей просто результат их готовности на данный момент....
        Но вот Бразильцы слегка удивили...доминирование не приносящее плоды - бестолковое занятие.....давно известно что "порядок и самоотдача бьют класс"...и на одной технике...танцах и выкрутасах далеко не пройдёшь...самоуверенность помноженная на недооценку соперника - обычно заставляет покупать билеты домой ещё до окончания турнира..)))

        Месси (не фанат, но отношусь с уважением глядя на его стремление) сделал ещё один шаг к мечте...удачи ему...

        По групповому турниру и первым матчам плейофф думал на финал "обречены" Бразилия и Франция......ошибался....
        Но непредсказуемость и есть часть футбольной магии.....

        Всем удачи...красивого футбола...и сбычи мечт !!!!!!
        Сергеевич вернулся1
        Сергеевич вернулся1
        сегодня в 01:38
        С победой Аргентина, Месси и Ко! Ее болельщиков!
        Johnes
        Johnes ответ Пепс (раскрыть)
        сегодня в 01:35
        Мы знаем!
        Magmessi
        Magmessi ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
        сегодня в 01:35
        Просто, Месси всё решил!
        INGUSH
        INGUSH
        сегодня в 01:33
        Хочу, рукой играю!
        соперника сзади толкаю!
        За это карточку не получаю!
        Хочу, пенальти пробиваю!
        Штрафной у ворот заказываю!
        Спасибо всем продажным судьям!
        Месси (с)
        Илья85
        Илья85 ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
        сегодня в 01:29
        Однозначно . У них один козырь и они им воспользовались и это рослые игроки . Хотя ,если бы смогли построить игру на этом ,может ьыть и добились бы большего успеха . Имея скоростные фланги ,можно было бы играть в простой ,примитивный футбол ,через навесы
        Илья85
        Илья85 ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
        сегодня в 01:25
        За исключением нескольких моментов ,да. Но кто не ошибается
        Илья85
        Илья85 ответ faneng (раскрыть)
        сегодня в 01:24
        А кем держать мяч? Сам же говоришь ,кто был на поле . Ваг гал выпустил игроков чисто под новесы
        95-shishani-95
        95-shishani-95 ответ Илья85 (раскрыть)
        сегодня в 01:23
        Согласен. Сборная Нидерландов вообще непонятную игру показывала (в целом, на этом ЧМ).
        DEIVID_8358
        DEIVID_8358 ответ monah-10 (раскрыть)
        сегодня в 01:22, ред.
        Очень навряд ли. Португалия очень сильна, если состав не портить португальским балластом.
        Colchoneros
        Colchoneros
        сегодня в 01:21
        Представьте себе что в финале сыграют Англия : Аргентина.
        Это же будет в*йна на поле!
        Илья85
        Илья85 ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
        сегодня в 01:21
        Ну ,однако, продовили именно за счёт роста . С точки зрения игры,аргентина переиграла их ,почти,в чистую .
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