Пепе: «Нам показалось, что бригада арбитров вела себя высокомерно»

Защитник сборной Португалии поделился мнением о поражении своей команды в матче 1/4 финала чемпионата мира против Марокко (0:1). Помимо этого, футболист оценил работу главного арбитра матча , а также его судейской бригады.

Марокко очень повезло в эпизоде с забитым мячом. Я горжусь своей командой. Мы приложили немало усилий, чтобы победить.

Я не видел эпизод, когда могли назначить пенальти за нарушение на Бруну Фернандеше. Мы могли выиграть этот чемпионат мира. После игры нам показалось, что бригада арбитров вела себя высокомерно. Аргентина станет чемпионом! На этом матче работали пять аргентинских рефери! Что тут скажешь… Посмотрим, что будет.