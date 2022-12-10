Пепе: «Нам показалось, что бригада арбитров вела себя высокомерно»

Защитник сборной Португалии Пепе поделился мнением о поражении своей команды в матче 1/4 финала чемпионата мира против Марокко (0:1). Помимо этого, футболист оценил работу главного арбитра матча Факундо Тельо, а также его судейской бригады.
Марокко очень повезло в эпизоде с забитым мячом. Я горжусь своей командой. Мы приложили немало усилий, чтобы победить.
Я не видел эпизод, когда могли назначить пенальти за нарушение на Бруну Фернандеше. Мы могли выиграть этот чемпионат мира. После игры нам показалось, что бригада арбитров вела себя высокомерно. Аргентина станет чемпионом! На этом матче работали пять аргентинских рефери! Что тут скажешь… Посмотрим, что будет.
"Мы могли выиграть этот ЧМ"...)))
Проигрывая Корее и Марокко ???
Состав неплохой...игра не чемпионская...даже не полуфинальная...
Мягкой посадки...в Лиссабоне...
"Мы могли выиграть этот ЧМ"...)))
Проигрывая Корее и Марокко ???
Состав неплохой...игра не чемпионская...даже не полуфинальная...
Мягкой посадки...в Лиссабоне...
конечно же, помешали случайности и происки врагов ...
конечно же, помешали случайности и происки врагов ...
Вместо того чтобы нести бред лучше бы вещи собирал а то на рейс домой опоздает)
Вместо того чтобы нести бред лучше бы вещи собирал а то на рейс домой опоздает)