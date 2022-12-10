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Пепе: «Нам показалось, что бригада арбитров вела себя высокомерно»

вчера, 23:16
МароккоЛоготип футбольный клуб Марокко1 : 0Логотип футбольный клуб ПортугалияПортугалияМатч завершен

Защитник сборной Португалии Пепе поделился мнением о поражении своей команды в матче 1/4 финала чемпионата мира против Марокко (0:1). Помимо этого, футболист оценил работу главного арбитра матча Факундо Тельо, а также его судейской бригады.

Марокко очень повезло в эпизоде с забитым мячом. Я горжусь своей командой. Мы приложили немало усилий, чтобы победить.

Я не видел эпизод, когда могли назначить пенальти за нарушение на Бруну Фернандеше. Мы могли выиграть этот чемпионат мира. После игры нам показалось, что бригада арбитров вела себя высокомерно. Аргентина станет чемпионом! На этом матче работали пять аргентинских рефери! Что тут скажешь… Посмотрим, что будет.

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Все комментарии
Dima salev
Dima salev
сегодня в 07:37
Меньше надо было всем Португалии рассуждать Роналду и настроиться на игру организовано
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 07:20
Сказочник....
"Мы могли выиграть этот ЧМ"...)))
Проигрывая Корее и Марокко ???
Состав неплохой...игра не чемпионская...даже не полуфинальная...
Мягкой посадки...в Лиссабоне...
ДСА
ДСА
сегодня в 06:39
Это прямое обвинение в предвзятости!
112910415
112910415
сегодня в 06:02
проигравшим свойственны подобные речи !
конечно же, помешали случайности и происки врагов ...
ОПС
ОПС
сегодня в 03:52
Ну, что тут скажешь. Надо же как то оправдываться. А оправдание, как правило одно .
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 03:05
Каждый выбывающих из ЧМ вспоминает работу судей, эта уже традиция
МASTER CHIEF
МASTER CHIEF
сегодня в 02:52
Не переживай Пепе, бездарность с вами домой едет, только в боливию и Эквадор 😂
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 00:19
Очень жаль, что Сантуш не поставил Рона с первых минут вместе с Леау и Рамошем
протон
протон
сегодня в 00:17
А что ПЕПЕ помешало на последних минутах головой забить мяч в пустой угол ворот. Тоже наверное судья? Или вы ждали, что вам будут подсуживать? Играть надо и забивать.
Василий 50
Василий 50
сегодня в 00:09
Высокомерие присуще Роналду.
Baggio R.
Baggio R.
вчера в 23:53
Я бы всяким самураям посоветовал последовать примеру своего кумира - скрыться.
МASTER CHIEF
МASTER CHIEF
вчера в 23:33
Не выиграют.Скоро бездарность в боливию поедет с топом играть😂😂😂
Золoтой Мяч
Золoтой Мяч
вчера в 23:30
Плохому танцору мы все знаем что мешает!
Вместо того чтобы нести бред лучше бы вещи собирал а то на рейс домой опоздает)
Неэгоист
Неэгоист
вчера в 23:23
Если им повезло с забитым мячом, то тебе пора в дурку... Для престарелых... Можешь и ещё одного персонажа с собой прихватить... В одну палату.... У него тоже длинный язык...👏👏👏💃🤕..
Adrian von Ziegler
Adrian von Ziegler ответ matrix333 (раскрыть)
вчера в 23:20
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