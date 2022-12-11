Soccer.ru
ГлавнаяНовостиПроисшествияЧемпионат мира 2022

Болельщики сборной Марокко устроили массовые беспорядки во Франции

сегодня, 10:59
МароккоЛоготип футбольный клуб Марокко1 : 0Логотип футбольный клуб ПортугалияПортугалияМатч завершен

Болельщики сборной Марокко учинили беспорядки в Париже после победы команды над Португалией в матче 1/4 финала ЧМ-2022 (1:0).

Как сообщает Reuters, люди устроили погромы и дрались с полицейскими. В сотрудников силовых структур бросали посторонние предметы. Стражи порядка применили слезоточивый газ и дубинки.

В своем следующем матче на ЧМ в рамках 1/2 финала сборная Марокко встретится как раз с Францией. Игра начнется 14 декабря в 22.00 мск.

Болельщики сборной Марокко устроили массовые беспорядки во Франции

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Американский журналист умер во время освещения матча Нидерланды — Аргентина
Вчера, 10:30
Директор оргкомитета ЧМ-2022 высказался о гибели рабочего-мигранта
09 декабря
Бывший игрок сборной Камеруна Это'О избил фаната возле катарского стадиона
06 декабря Видео
Стерлинг пропустил матч с Сенегалом из-за ограбления дома
05 декабря
Клиническое состояние Пеле стабильно
30 ноября
Пеле госпитализирован из-за ухудшения состояния здоровья
30 ноября
Сортировать
Все комментарии
ApTeMDzyuba
ApTeMDzyuba ответ Chaumont (раскрыть)
сегодня в 15:43
    Andrei Galash
    Andrei Galash
    сегодня в 15:29
    И своим тоже досталось ...
    Димон Булыкин
    Димон Булыкин
    сегодня в 15:09
    Надеюсь, сборная Марокко покажет Франции, кто настоящий хозяин Парижа!
    Варвар7
    Варвар7
    сегодня в 13:53
    "Стражи порядка применили слезоточивый газ и дубинки" в ответ их забросали марокканскими апельсинами 😊
    dok66
    dok66
    сегодня в 13:19
    А что же будет , если Франция выиграет в полуфинале . Париж вообще с землей сравняют .
    adekvat
    adekvat ответ 112910415 (раскрыть)
    сегодня в 13:04
    Намекали что если не проиграете полуфинал, Париж вообще с землей сравняем.
    adekvat
    adekvat ответ Chaumont (раскрыть)
    сегодня в 13:02
    Что за англосакские методы ?
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    сегодня в 12:58
    Нормально, чем больше погромят европу тем легче будет нормальным людям жить.
    sir_Alex
    sir_Alex
    сегодня в 12:51
    Дикий народец, что с них взять.
    ballak144
    ballak144 ответ РемаркБулгакыч1972 (раскрыть)
    сегодня в 12:42
      Chaumont
      Chaumont
      сегодня в 12:41
      морокко надо снять с ЧМ и ввести санкции
      иначе никак
      salleeh
      salleeh
      сегодня в 12:38
      Здесь больше политики. Испания, Португалия и Франция у марокканцев до сих пор ассоциируется с завоевателями…
      РемаркБулгакыч1972
      РемаркБулгакыч1972
      сегодня в 12:03
      Им похрен- победа или поражение команды.Результат один- погромы.На толерантном языке- это их национальная особенность. Лет через 30 эти расплодившиеся ребята вырежут европейцев, которые сами посадили их на свою шею.А теперь представьте, что будет после матча с Францией.
      Jeck Denielse
      Jeck Denielse
      сегодня в 11:54
      Не понимаю...смысл такой радости...

      "Ура, моя команда выиграла...пойду погромлю кого нибудь...покидаю посторонние предметы в полицию...и подышу слегка слезоточивым газом"

      ...так что ли ???
      Duda Gigolaev Osetin
      Duda Gigolaev Osetin
      сегодня в 11:52
      Чем были недовольны?)
      112910415
      112910415
      сегодня в 11:24
      чего хотели - то ?
      adrianes
      adrianes
      сегодня в 11:20
      После очной встречи в полуфинале будет еще веселее. Гуляй европа.
      cska1948
      cska1948
      сегодня в 11:18
      Что за народ?! Недовольны - погромы, драки с полицией. Радуются, всё равно погромы, драки с полицией...
      Гость
      Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
      Отправить
       