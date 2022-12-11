Болельщики сборной Марокко устроили массовые беспорядки во Франции

Болельщики сборной Марокко учинили беспорядки в Париже после победы команды над Португалией в матче 1/4 финала ЧМ-2022 (1:0).
Как сообщает Reuters, люди устроили погромы и дрались с полицейскими. В сотрудников силовых структур бросали посторонние предметы. Стражи порядка применили слезоточивый газ и дубинки.
В своем следующем матче на ЧМ в рамках 1/2 финала сборная Марокко встретится как раз с Францией. Игра начнется 14 декабря в 22.00 мск.
Ты кажется в какой то политической пробке застрял!
Ты кажется в какой то политической пробке застрял!
иначе никак
иначе никак
"Ура, моя команда выиграла...пойду погромлю кого нибудь...покидаю посторонние предметы в полицию...и подышу слегка слезоточивым газом"
...так что ли ???
"Ура, моя команда выиграла...пойду погромлю кого нибудь...покидаю посторонние предметы в полицию...и подышу слегка слезоточивым газом"
...так что ли ???