Болельщики сборной Марокко устроили массовые беспорядки во Франции

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сегодня, 10:59

Болельщики сборной Марокко учинили беспорядки в Париже после победы команды над Португалией в матче 1/4 финала ЧМ -2022 (1:0).

Как сообщает Reuters, люди устроили погромы и дрались с полицейскими. В сотрудников силовых структур бросали посторонние предметы. Стражи порядка применили слезоточивый газ и дубинки.