Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеЧемпионат мира 2022

Рахимич: «Акинфеев сильнее Ливаковича»

сегодня, 06:24

Бывший футболист ЦСКА Элвер Рахимич высказался о голкипере сборной Хорватии Доминике Ливаковиче.

Его игра в серии пенальти? Дело в психологической устойчивости. Они верят в себя, в свои силы, плюс у них есть мастерство. Ничего сверхъестественного здесь нет.

Ливакович — один из главных героев, он проводит прекрасный чемпионат мира, является одним из лучших вратарей турнира. Хорват и голкипер сборной Марокко будут претендовать на звание лучшего по итогам чемпионата мира.

Сравнить его с Акинфеевым? Игорь сильнее. Ливаковичу еще далеко до Акинфеева.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Орлов: «Не вижу, чтобы в отрезке до зимы Круговой прогрессировал»
Сегодня, 09:58
Нигматуллин: «Я за финал фаворитов. Он нужен во благо футбола»
Сегодня, 09:50
«На такой стадии нет фаворитов». Самедов — о полуфинале чемпионата мира
Сегодня, 09:10
Юран объяснил, почему уровень российского футбола упал
Вчера, 23:20
Кавазашвили рассказал, зачем Карреру зовут в «Рубин»
Вчера, 22:36
Экс-игрок «Спартака» Баженов спрогнозировал финалистов ЧМ-2022
Вчера, 22:30
Сортировать
Все комментарии
Александр Апалько
Александр Апалько
сегодня в 09:59
Ничего смешного не вижу. Акинфеев вратарь мирового уровня. По крайней мере на пике карьеры, я его таким считал. А ляпы есть у всех. Да и оборона у него была медлительная. Зря в своё время не уехал в топ-5 или не отпустили...
makkie
makkie
сегодня в 09:29
А Рахимич сильнее Модрича, мы поняли )))
Gahi
Gahi
сегодня в 08:24
Рахимичу видней он находиться в гуще событий.
adekvat
adekvat
сегодня в 08:16
Акинфеев в возрасте Ливаковича на этой стадии, на ЧМ не играл.
vu3a5sdwb4qh
vu3a5sdwb4qh
сегодня в 06:42
Конечно, Ливаковичу рекорд-43 никогда не осилить
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 