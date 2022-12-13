Рахимич: «Акинфеев сильнее Ливаковича»

Бывший футболист ЦСКА высказался о голкипере сборной Хорватии .

Его игра в серии пенальти? Дело в психологической устойчивости. Они верят в себя, в свои силы, плюс у них есть мастерство. Ничего сверхъестественного здесь нет.

Ливакович — один из главных героев, он проводит прекрасный чемпионат мира, является одним из лучших вратарей турнира. Хорват и голкипер сборной Марокко будут претендовать на звание лучшего по итогам чемпионата мира.

Сравнить его с Акинфеевым? Игорь сильнее. Ливаковичу еще далеко до Акинфеева.