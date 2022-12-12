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Юран объяснил, почему уровень российского футбола упал

вчера, 23:20

Бывший тренер «Химок» Сергей Юран ответил на вопрос, упал ли уровень российского футбола.

Сложно сказать, что уровень российского футбола упал. Да, иностранцы уехали. Уровень можно сравнивать только тогда, когда наши клубы участвуют в еврокубках. В чемпионате есть борьба между «Зенитом», «Спартаком», «Динамо». Есть группа команд, которые борются за первое место. Если брать выступления сборной России, то получается уровень российского футбола упал. Но есть и положительные моменты в национальной команде. Главный тренер на каждый сбор приглашал молодых игроков и давал им шанс.

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Lews Therin Telamon
Lews Therin Telamon
сегодня в 00:16
Лично моё мнение: уровень нашего футбола упал из-за неправильного распределения бюджета на клубном уровне. Вместо того, чтобы вкладывать в собственное развитие, не жалея денег на детско-юношеские школы, наши футбольные клубы (за исключением, пожалуй, "Краснодара") назначали огромные зарплаты посредственным игрокам, по сути вливая деньги в никуда. Оно и понятно: с больших зп - большие откаты, а главное - юридически не подкопаешься. Российских футбольных функционеров больше интересуют откаты, а не футбол, и это печально. Может быть, когда-нибудь у нас снова появятся футболисты уровня Мостового, Карпина, Аленичева, Титова, Аршавина. Надеюсь, что доживу до этого момента :)
22rggkjqa8hh
22rggkjqa8hh
сегодня в 00:08
Согласен, работы предстоит очень много!
Гость
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