Юран объяснил, почему уровень российского футбола упал

Бывший тренер «Химок» ответил на вопрос, упал ли уровень российского футбола.

Сложно сказать, что уровень российского футбола упал. Да, иностранцы уехали. Уровень можно сравнивать только тогда, когда наши клубы участвуют в еврокубках. В чемпионате есть борьба между «Зенитом», «Спартаком», «Динамо». Есть группа команд, которые борются за первое место. Если брать выступления сборной России, то получается уровень российского футбола упал. Но есть и положительные моменты в национальной команде. Главный тренер на каждый сбор приглашал молодых игроков и давал им шанс.