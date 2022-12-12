Мостовой: «Задняя линия у Франции сумасшедшая, но она не идеальна»

Экс-игрок сборной России поделился своим мнением о сборной Франции на ЧМ -2022.

До чемпионата мира в Катаре многие говорили, что сборная Франции будет не такой сильной, у них много кадровых потерь. Но у них и так сумасшедшая команда. Если говорить о Погба, то он уже года три как не играет, а Канте уже год как лечится. Да, у них получил травму перед турниром Бензема, но у французов есть Жиру и другие нападающие на замену. Задняя линия по именам у них сумасшедшая, но она не идеальна, мы это увидели по игре с Англией, но в целом сборная хорошая.