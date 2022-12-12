Салихова объяснила, почему «Спартак» не вернул Глушакова

, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, объяснила, почему «красно-белые» не рассматривали вариант с возвращением .

Могу ответить только за последние два года. В рамках той спортивной стратегии приглашение возрастных футболистов с российским паспортом не рассматривалось. Только лучшие российские футболисты до 25 лет и свои воспитанники. Либо звезды, как Мозес, Промес, либо иностранные футболисты, которых можно было бы перепродать с прибылью (до последних событий). Глушаков ни к одной такой категории не относился.