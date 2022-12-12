Салихова объяснила, почему «Спартак» не вернул Глушакова

Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, объяснила, почему «красно-белые» не рассматривали вариант с возвращением Дениса Глушакова.
Могу ответить только за последние два года. В рамках той спортивной стратегии приглашение возрастных футболистов с российским паспортом не рассматривалось. Только лучшие российские футболисты до 25 лет и свои воспитанники. Либо звезды, как Мозес, Промес, либо иностранные футболисты, которых можно было бы перепродать с прибылью (до последних событий). Глушаков ни к одной такой категории не относился.
Пардонте, это какие-такие свои воспитанники? Или Салихова с Федуном успели втихаря академию Чертаново прикупить? Из Академии ФКСМ ( худшей в Москве на данное десятилетие) ни одного воспитанника не играет в основе.
Воспитанник Заремы один - Промес. Он теперь все сделает, даже за борщ готов играть, лишь бы его за границу не пустили.
Пардонте, это какие-такие свои воспитанники? Или Салихова с Федуном успели втихаря академию Чертаново прикупить? Из Академии ФКСМ ( худшей в Москве на данное десятилетие) ни одного воспитанника не играет в основе.
Воспитанник Заремы один - Промес. Он теперь все сделает, даже за борщ готов играть, лишь бы его за границу не пустили.