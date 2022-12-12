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Салихова объяснила, почему «Спартак» не вернул Глушакова

вчера, 22:17

Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, объяснила, почему «красно-белые» не рассматривали вариант с возвращением Дениса Глушакова.

Могу ответить только за последние два года. В рамках той спортивной стратегии приглашение возрастных футболистов с российским паспортом не рассматривалось. Только лучшие российские футболисты до 25 лет и свои воспитанники. Либо звезды, как Мозес, Промес, либо иностранные футболисты, которых можно было бы перепродать с прибылью (до последних событий). Глушаков ни к одной такой категории не относился.

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протон
протон
сегодня в 00:14
"Только лучшие российские футболисты до 25 лет и свои воспитанники"
Пардонте, это какие-такие свои воспитанники? Или Салихова с Федуном успели втихаря академию Чертаново прикупить? Из Академии ФКСМ ( худшей в Москве на данное десятилетие) ни одного воспитанника не играет в основе.
Воспитанник Заремы один - Промес. Он теперь все сделает, даже за борщ готов играть, лишь бы его за границу не пустили.
makkie
makkie
вчера в 23:19
С ума сошли? Такая буча бы поднялась!
Варвар7
Варвар7
вчера в 22:32
ABir
ABir
вчера в 22:30
Похоже так все и было.
Гость
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