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Льорис: «На стадионе будет враждебная атмосфера»

вчера, 19:56
ФранцияЛоготип футбольный клуб Франция2 : 0Логотип футбольный клуб МароккоМароккоМатч завершен

Голкипер сборной Франции Уго Льорис поделился ожиданиями от предстоящего полуфинала чемпионата мира с Марокко:

Можно лишь с восхищением и уважением относиться к их достижениям. На таком уровне не бывает совпадений. Когда вы побеждаете Бельгию, Испанию и Португалию, это потому, что в команде и на поле присутствует дух.

Будет раскаленная атмосфера на трибунах, но мы готовимся ко всему спокойно и безмятежно. Мы должны быть готовы выйти на новый уровень и превзойти самих себя.

Ранее сообщалось, что на сегодняшнем матче большинство зрителей будет поддерживать сборную Марокко.

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Futurista
Futurista
вчера в 20:29
Так у вас и в Париже будет враждебная атмосфера)...
Гость
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