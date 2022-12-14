Льорис: «На стадионе будет враждебная атмосфера»

Голкипер сборной Франции поделился ожиданиями от предстоящего полуфинала чемпионата мира с Марокко:

Можно лишь с восхищением и уважением относиться к их достижениям. На таком уровне не бывает совпадений. Когда вы побеждаете Бельгию, Испанию и Португалию, это потому, что в команде и на поле присутствует дух.

Будет раскаленная атмосфера на трибунах, но мы готовимся ко всему спокойно и безмятежно. Мы должны быть готовы выйти на новый уровень и превзойти самих себя.