Льорис: «На стадионе будет враждебная атмосфера»

Голкипер сборной Франции Уго Льорис поделился ожиданиями от предстоящего полуфинала чемпионата мира с Марокко:
Можно лишь с восхищением и уважением относиться к их достижениям. На таком уровне не бывает совпадений. Когда вы побеждаете Бельгию, Испанию и Португалию, это потому, что в команде и на поле присутствует дух.
Будет раскаленная атмосфера на трибунах, но мы готовимся ко всему спокойно и безмятежно. Мы должны быть готовы выйти на новый уровень и превзойти самих себя.
Ранее сообщалось, что на сегодняшнем матче большинство зрителей будет поддерживать сборную Марокко.