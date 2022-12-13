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Моуриньо предложили возглавить сборную Португалии

сегодня, 13:28

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуриньо может возглавить сборную Португалии.

Контракт с нынешним наставником Фернанду Сантушем будет расторгнут. Федерация футбола Португалии (FPF) заинтересована в сотрудничестве с Моуриньо. Тренеру предлагают совмещать работу в клубе и сборной, ему интересен такой вариант.

Помимо этого, в FPF изучают возможность перевода в главную команду наставника португальцев U21 Руя Жорже.

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Все комментарии
Бык без трезубца
Бык без трезубца
сегодня в 15:58
Одним словом Жозе
Бонжорно
Бонжорно
сегодня в 15:56
С Физручиньо Португелия вылетит в серию б
adekvat
adekvat
сегодня в 15:55
Интересно было бы посмотреть на Моуриньо в сборной. Думаю он сам бы хотел попробовать.
Lewa2708
Lewa2708 ответ Beka_byaka (раскрыть)
сегодня в 15:45
Верю, согласен, все от него зависит
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 15:35
Моуриньо давно уже сбитый лётчик, а если ещё и гея-нарцисса оставят, то Португалия опять в бездну роналду упадёт.
rhskmz
rhskmz
сегодня в 15:32
Ну он же не дурак , для этой роли есть Роналду.
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
сегодня в 15:22
Давно напрашивался такой ход. Самый топовый португальский тренер на данный момент, кому как не ему дать попробовать тренировать сборную.
Chaumont
Chaumont
сегодня в 15:02
11й автобус постой не зови
не везет мне в челси, повезет ... в сборной португалии
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 14:32
Это шанс для Португалии.
9r4yx83kkvjw
9r4yx83kkvjw ответ Andrei Galash (раскрыть)
сегодня в 14:27
Это просто чьи-то выдумки. Жозе тёртый калач и он на это не пойдёт!
Roger Young
Roger Young
сегодня в 14:22
А вот это интересный выбор. Хочется посмотреть на Моуриньо на сборном уровне.
Live_r_pool
Live_r_pool
сегодня в 14:21
А это интересно.. посмотрим что выйдет из этого.
Beka_byaka
Beka_byaka ответ Lewa2708 (раскрыть)
сегодня в 14:17
И что это может изменить? У Моуринью эликсир молодости? Или ключ от неудачных выступлений Роналду?? Наоборот, Моуринью нужна будет боевые пацаны, которые на следующий цикл будут заряжены играть и доказывать... Тоесть молодежь.
Роналду пора завершить, а если не завершит то для начало необходим хороший клуб. Пока у него и стем и с другим не определенка.
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 14:03
Моуринью бы наладил навесы на Рона
Lewa2708
Lewa2708
сегодня в 14:02
Сколько лет это ждали, Особенный в сборной. Может Роналду ещё 4 годика потерпит, он ведь ещё не объявил об уходе из сборной , а обычно игроки это делают сразу после окончания крупного турнира, с горяча так скажем
Andrei Galash
Andrei Galash
сегодня в 13:45
Когда совмещают работу в сборной и в клубе внутри одной страны - это еще можно понять, но тренировать клуб в Италии и сборную Португалии - очень крутое совмещение.
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