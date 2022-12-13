Моуриньо предложили возглавить сборную Португалии

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сегодня, 13:28

Главный тренер «Ромы» может возглавить сборную Португалии.

Контракт с нынешним наставником Фернанду Сантушем будет расторгнут. Федерация футбола Португалии (FPF) заинтересована в сотрудничестве с Моуриньо. Тренеру предлагают совмещать работу в клубе и сборной, ему интересен такой вариант.

Помимо этого, в FPF изучают возможность перевода в главную команду наставника португальцев U21 Руя Жорже.