Моуриньо предложили возглавить сборную Португалии

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуриньо может возглавить сборную Португалии.
Контракт с нынешним наставником Фернанду Сантушем будет расторгнут. Федерация футбола Португалии (FPF) заинтересована в сотрудничестве с Моуриньо. Тренеру предлагают совмещать работу в клубе и сборной, ему интересен такой вариант.
Помимо этого, в FPF изучают возможность перевода в главную команду наставника португальцев U21 Руя Жорже.
не везет мне в челси, повезет ... в сборной португалии
не везет мне в челси, повезет ... в сборной португалии
Роналду пора завершить, а если не завершит то для начало необходим хороший клуб. Пока у него и стем и с другим не определенка.
Роналду пора завершить, а если не завершит то для начало необходим хороший клуб. Пока у него и стем и с другим не определенка.