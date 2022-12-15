Дэмьен Дафф: «Мбаппе недостоин даже шнуровать бутсы Месси»

Экс-игрок сборной Ирландии сравнил нападающего Аргентины и француза .

Месси показывал свой лучший футбол, когда ему было 23-24 года. Считаю, что Мбаппе недостоин даже шнуровать его бутсы. Килиан до сих пор и близко не приблизился к уровню Лео. Вот насколько хорош был Месси. Месси – лучший игрок всех времен.