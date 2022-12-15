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Дэмьен Дафф: «Мбаппе недостоин даже шнуровать бутсы Месси»

вчера, 17:31
АргентинаЛоготип футбольный клуб Аргентина-:-Логотип футбольный клуб ФранцияФранция18.12.2022 в 18:00 Не начался

Экс-игрок сборной Ирландии Дэмьен Дафф сравнил нападающего Аргентины Лионеля Месси и француза Килиана Мбаппе.

Месси показывал свой лучший футбол, когда ему было 23-24 года. Считаю, что Мбаппе недостоин даже шнуровать его бутсы. Килиан до сих пор и близко не приблизился к уровню Лео. Вот насколько хорош был Месси. Месси – лучший игрок всех времен.

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Все комментарии
AS1976
AS1976 ответ Gelious (раскрыть)
вчера в 22:49, ред.
Так ты же не уточнял когда это Мбаппе всё сам тащил . Ты бы так и написал в прошлой лч. А этой лч всё ровно у этих футболистов, посмотрим что будет в плей офф. Что сейчас об этом говорить . Странно рассуждать про лч , когда впереди финал чм. Вот самый важный матч 4-хлетия.
Ruslik1982
Ruslik1982 ответ Chaumont (раскрыть)
вчера в 22:23
а как тогда Реал и Барселона столько лет подряд выигрывали Лигу чемпионов, если их чемпионат такой слабый и не с кем играть?
Ruslik1982
Ruslik1982 ответ shlomo2 (раскрыть)
вчера в 22:21
на данный момент у Мбаппе 12 голов в дночемпионате, где он играет который год. у Неймара 11. по гол+пас он уступает и Неймару и Месси. со сборной, в которой одни звезды, забил столько же, сколько пенсионер Месси со сборной середняков. Не понимаю чего все так возятся вокруг этого Мбаппе. Дафф все верно сказал. Играя в ПСЖ Мбаппе так и останется мальчиком на 1 день, как многие такие же до него, кого пророчили в новых королей футбола.
Gelious
Gelious ответ AS1976 (раскрыть)
вчера в 22:13
А в этом еще только групповой этап был, чего на него смотреть. Как Моуриньо говорил, у топ-клубов сезон начинается весной
AS1976
AS1976 ответ Gelious (раскрыть)
вчера в 20:41
Я же написал , этот сезон . Что там не понятно ? Я же написал прошлый сезон Месси провёл слабо , это сезон ( не календарный год ) , отличаешь год от сезона ? В этом сезоне они одинаково играют . Не кого выделять.
Agamaga........
Agamaga........
вчера в 20:26
Слишком рано сравнивать Мбаппе с гением футбола Месси. Да и вообще видно, что Килиан это игрок уровня молодого Анри. Будет играть пока скорость есть. У пацана ещё нет ни одной золотой бутсы.
Тажутин Артур
Тажутин Артур
вчера в 20:24
И тут Мбаппе подарил Месси бутсы на липучках...
Gelious
Gelious ответ AS1976 (раскрыть)
вчера в 20:15
Ага, ого. Невероятно важные голы на групповом этапе. А с плей офф как у них вышло? Ах да, припоминаю. Мбаппе как обычно разрывал и забивал крутые голы, пока Месси вообще как будто на поле не было. А, ну и с пенальти Месси круто спас Мадрид. Куда ж Мбаппе до такой статистики!
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
вчера в 20:14
Прекрасно сказал.
Milan199675
Milan199675
вчера в 20:06
Килиан Мбаппе: «Дэмьен Дафф недостоин даже шнуровать бутсы Кокорина».
Неэгоист
Неэгоист
вчера в 20:05
Ну, не хочет шнуровать - так пусть хоть ЗМ и ЗБ его протирает от пыли... А-ха-ха-ха...
Бубнин
Бубнин
вчера в 19:54
Долгожданный финал Месси - Мбаппе расставит все по своим местам.
Chaumont
Chaumont ответ Little Caprice (раскрыть)
вчера в 19:52
При том, что в испанской лиге барселоне месси "по-взрослому" приходилось играть только с реалом. Испания - самый неравный чемп с двумя дико богатыми командами среди нищеты.
Little Caprice
Little Caprice
вчера в 19:47
"Месси показывал свой лучший футбол, когда ему было 23-24 года"

Ну ок. Давайте посмотрим, что по результативности у Месси, когда ему было 23 (от дня рождения до дня рождения) и сравним с цифрами Мбаппе. 57+22 за 64 игры у Месси и 54+17 за 57 игр у Мбаппе. Это 1.234 результативных действий у аргентинца против 1.245 у француза (по 6 пенальти у обоих). Но сейчас персофаны прилетят с аргументами в стиле "фермерская лига", "во Франции забивать проще" и тд и тп.
Milan199675
Milan199675 ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
вчера в 19:45, ред.
Где вы прочитали сравнение Месси с Мбаппе. Напротив, я написал что их сравнивать некорректно. Похоже вы не внимательно прочитали мой текст.
AS1976
AS1976 ответ Gelious (раскрыть)
вчера в 19:43, ред.
А статистику смотрел это лч ПСЖ ? Мбаппе - 10 гол плюс пас за 6 матчей , из них один с пенальти . Месси - 8 гол плюс пас, нет пенальти . То есть если бы пенальти бил не Мбаппе , а Месси то было бы по 9 гол плюс у обоих. Лига один Мбаппе гол плюс пас - 14 , Месси - 17 . Итого лч + лига 1 - Мбаппе - 24 результативных действия ( 2 с пенальти ) , у Месси - 25 ( без пенальти ) . Одному 23 , другому 35 - чувствуешь разницу ?Кто там стоит ? О чём ты ? Кончай бухать ! Месси слабо провёл прошлый сезон , в этом сезоне он в порядке.
Chaumont
Chaumont ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 19:39
    Юрий Сенатов 1
    Юрий Сенатов 1 ответ Milan199675 (раскрыть)
    вчера в 19:36
    Дело не в прогрессе, который вы пророчите Мбаппе. Они совершенно разноплановые игроки с разной техникой и скоростными возможностями. И даже если Килиан будет прогрессировать ( интересно, в какую только сторону ), сравнивать их не то что некорректно, а дурной тон. Ну разные они, поймите !
    Milan199675
    Milan199675
    вчера в 19:31, ред.
    Считаю что сравнивать их сейчас некорректно. Месси заканчивает свою карьеру, а Мбаппе только ее начал. Время расставит все по своим местам. Если Мбаппе будет также прогрессировать, он точно не станет хуже Месси. Сам Дэмьен Дафф по уровню игры и близко не стоял рядом с Мбаппе.
    Юрий Сенатов 1
    Юрий Сенатов 1 ответ MikeSevas (раскрыть)
    вчера в 19:27, ред.
    Из вашего комментария следует, что Месси и Мбаппе совершенно разноплановые игроки с разными задачами и функциями на поле. По этой причине сравнивать их некорректно, а тем более нельзя соглашаться с Даффом, который своими словами унижает француза.
    И зачем только Дафф сморозил такую глупость ?
    Мантефильный
    Мантефильный
    вчера в 19:24
    Не соглашусь, черепашка очень быстр и техничен, мне на это интереснее смотреть, чем на обводки с прилипшим к ноге мячом
    MikeSevas
    MikeSevas
    вчера в 19:13
    Я абсолютно согласен с ним. Мбаппе наверное самый лучший атлет и спортсмен в прямом значении слова за последние годы среди футболистов мирового уровня. Но он абсолютно предсказуем в своих действиях ,не креативен . И даже в своей прямо линейности в принципе дает результат за счет своего выдающегося атлетизма ,но выдающимся футболистом не является и я очень сомневаюсь ,что он когда-нибудь получит Золотой мяч вообще. Месси футболист абсолютно другого плана с талантом от бога,импровизацией ,предвидинием и артистизмом, при этом не обладает сверхвыраженным атлетизмом. И я считаю что за последние годы среди футболистов лучший спортсмен ,заслуживший свою славу эту Роналду,гений от таланта это Месси, а Мбаппе не входит и в первую десятку.
    Юрий Сенатов 1
    Юрий Сенатов 1 ответ Gahi (раскрыть)
    вчера в 19:07
    Никто никому ничего не должен. Зарубите ЭТО себе на носу. Все !
    Gahi
    Gahi
    вчера в 19:03
    Финальный матч чемпионата мира в Катаре даст ответ, кто кому должен доказывать чего он стоит в этом сравнении. Удачи
    Юрий Сенатов 1
    Юрий Сенатов 1
    вчера в 19:03, ред.
    Ну зачем же так унижать Мбаппе ? Они совершенно разноплановые игроки с разными функциями и задачами на поле. Несерьёзно. Если уж сравнивать Месси, так с Диего Армандо или Мишелем Платини. А Килиана с тем же Г. Еврюжихиным. Глупость со стороны Даффа.
    Gelious
    Gelious
    вчера в 18:54
    Только тащить в ЛЧ, пока Неймар и Месси стоят столбом. Ну Неймар еще травмирован иногда
    Владимир Павлюшкин
    Владимир Павлюшкин
    вчера в 18:51, ред.
    Хз, игроки разных флангов. Пас у Мбаппе хуже. Штрафные хуже. Скорость, атлетизм лучше. Дриблинг не сильно хуже НАСТОЯЩЕГО Месси, а не сегодняшнего. Тот Месси пешком не играл, мог и в подкате мяч отобрать. Мбаппе такое не приходилось. Но сборная у Мбаппе лучше. А если возьмет этот ЧМ + 2 лиги Чемпов в качестве главного бомбардира ПСЖ, то может еще потягаться в величии. Мбаппе не будут так переоценивать в старости, т.к. Мбаппе по имиджу не отличник, в отличие от Месси. Раздражает Мбаппе больше
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
    вчера в 18:50
    О...у этих....новая фишечка...
    "Бутсы белых важны"...??
    Elliada
    Elliada ответ Рауль-Зидан (раскрыть)
    вчера в 18:24
    Мощный старт ничто. Посмотрим на длинной дистанции
    Рауль-Зидан
    Рауль-Зидан ответ Elliada (раскрыть)
    вчера в 18:22
    Ну наверное потому что результатианость Мбаппе уже привышает, результативность Мессии и Роналду? Ему 23 у него 7 голов на ЧМ, у Месси 10 , но Мессии 34 . Тоже самое происходитт и в ЛЧ, уже почти 40 голов, и идет с большим опередением. А Усман хуже по результативности даже Винисиуса о чем вообще речь? Ты футбол вообще смотришь?
    Гость
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