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Макрон: «Франция – фаворит в матче с Аргентиной»

вчера, 17:09
АргентинаЛоготип футбольный клуб Аргентина-:-Логотип футбольный клуб ФранцияФранция18.12.2022 в 18:00 Не начался

Президент Франции Эммануэль Макрон поделился своими ожиданиями от финала чемпионата мира в Катаре.

Я думаю, что мы фавориты, но с каждой игрой Аргентина играет все лучше. Это команда сильно прогрессирует. На мой взгляд, их команда менее надежна и целостна.

Верю, что мы победим. Что-то мне подсказывает, что в финале будут голы, довольно много голов, точно скажу только в воскресенье утром.

Напомним, что Франция сыграет с Аргентиной в финале ЧМ-2022. Поединок начнется 18 декабря в 18:00 по московскому времени.

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Все комментарии
pomor45
pomor45
вчера в 21:34
Тоже мне, оракул. Я тоже скажу какой будет счёт, но чуть позже - на первых минутах понедельника.
Chaumont
Chaumont
вчера в 19:46
В этом матче нет никаких фаворитов. Только пара нестандартных решений на поле повлияют на результат. Несколько секунд.
Mark Luik
Mark Luik
вчера в 17:52
Уже 20 лет за Францию болею, но заткните уже макрона рот, иди занимался политикой, он же нацик, но как только футболисты темнокожие выигрывают так сразу полез
Elliada
Elliada
вчера в 17:28
".......точно скажу только в воскресенье утром". Финал ЧМ будет воскресенье вечером, а Макрон будет знать уже утром. Что-то здесь не чисто.
Djebrael
Djebrael
вчера в 17:27
Было бы удивительно если... а сам ставочку наверно на Аргов поставит...:))))
Бубнин
Бубнин
вчера в 17:20
С Аргентиной может и справятся, но Месси не остановят! Утешением для обеих команд станет присутствие на награждении Лионеля золотой медалью.
Devjatiy
Devjatiy
вчера в 17:16
Да куда уж там.
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