Макрон: «Франция – фаворит в матче с Аргентиной»

Президент Франции Эммануэль Макрон поделился своими ожиданиями от финала чемпионата мира в Катаре.

Я думаю, что мы фавориты, но с каждой игрой Аргентина играет все лучше. Это команда сильно прогрессирует. На мой взгляд, их команда менее надежна и целостна.

Верю, что мы победим. Что-то мне подсказывает, что в финале будут голы, довольно много голов, точно скажу только в воскресенье утром.