Тео Эрнандес: «Месси не страшен, но Аргентина – невероятная команда»

Защитник сборной Франции Тео Эрнандес поделился своим мнением о предстоящем матче финала ЧМ-2022 против Аргентины.
Страшен ли Месси? Нет, но мы знаем, что Аргентина – невероятная команда. Нам придется выложиться по максимуму.
Защитник сборной Франции Тео Эрнандес поделился своим мнением о предстоящем матче финала ЧМ-2022 против Аргентины.
Страшен ли Месси? Нет, но мы знаем, что Аргентина – невероятная команда. Нам придется выложиться по максимуму.
Кстати а как так получилось что до 1/2 Хорватия была крепкой командой с лучшей полузащитой и обороной, а после 1/2 читаю что они никакие и вообще Аргентину тащат судьи
Кстати а как так получилось что до 1/2 Хорватия была крепкой командой с лучшей полузащитой и обороной, а после 1/2 читаю что они никакие и вообще Аргентину тащат судьи