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Тео Эрнандес: «Месси не страшен, но Аргентина – невероятная команда»

вчера, 17:20
АргентинаЛоготип футбольный клуб Аргентина3 : 0Логотип футбольный клуб ХорватияХорватияМатч завершен

Защитник сборной Франции Тео Эрнандес поделился своим мнением о предстоящем матче финала ЧМ-2022 против Аргентины.

Страшен ли Месси? Нет, но мы знаем, что Аргентина – невероятная команда. Нам придется выложиться по максимуму.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 20:56
Хорваты так же говорили что Месси не страшен, но получили лучший ассист этого ЧМ.
Кстати а как так получилось что до 1/2 Хорватия была крепкой командой с лучшей полузащитой и обороной, а после 1/2 читаю что они никакие и вообще Аргентину тащат судьи
joni1976
joni1976
вчера в 20:52
Чел просто не смотрел матч Аргентина Хорватия ))
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 18:01
В Марокко не хватило игрока, как Месси. Все делали хорошо кроме завершающего паса и удара. Не хватало шустрости и подбора мяча в штрафной французов. Минус для Аргентины возможно будет игра на 2-ом этаже в штрафной и в не ее. Будет интересно смотреть, как Месси будет обходить, этих громадных ...как кегли. Не сломали бы только его.
ОРЛОВЕЦ
ОРЛОВЕЦ
вчера в 17:25
Скажи это Гвардиолу.
Elliada
Elliada
вчера в 17:24
Угроза идет от каждого футболиста. Просто от Месси больше угрозы.
shlomo2
shlomo2
вчера в 17:22
А здря ты так говоришь... от Лео можно ожидать всего что угодно
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