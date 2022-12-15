Кроос прокомментировал мнение Модрича о судействе в полуфинале ЧМ

Полузащитник «Реала» прокомментировал недовольство своего партнёра по клубу и хавбека сборной Хорватии судейством в полуфинале чемпионата мира в Катаре:

Я знаю, что он не только очень спокойный человек, но еще и реалист. Он сказал, что его опыт с этим судьей плох. Это никак не связано с пенальти. По моему мнению, пенальти был. Это решение – не ошибка.

Написал ли я Модричу сообщение? Еще нет, я хотел дать ему день. Знаю, что после таких матчей ты получаешь две тысячи сообщений и потом не можешь ответить. Лучше связаться, когда все станет спокойнее, и пожелать ему удачи перед следующим матчем.