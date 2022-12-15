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Кроос прокомментировал мнение Модрича о судействе в полуфинале ЧМ

вчера, 17:15
АргентинаЛоготип футбольный клуб Аргентина3 : 0Логотип футбольный клуб ХорватияХорватияМатч завершен

Полузащитник «Реала» Тони Кроос прокомментировал недовольство своего партнёра по клубу и хавбека сборной Хорватии Луки Модрича судейством в полуфинале чемпионата мира в Катаре:

Я знаю, что он не только очень спокойный человек, но еще и реалист. Он сказал, что его опыт с этим судьей плох. Это никак не связано с пенальти. По моему мнению, пенальти был. Это решение – не ошибка.

Написал ли я Модричу сообщение? Еще нет, я хотел дать ему день. Знаю, что после таких матчей ты получаешь две тысячи сообщений и потом не можешь ответить. Лучше связаться, когда все станет спокойнее, и пожелать ему удачи перед следующим матчем.

Напомним, что после матча хорват резко раскритиковал работу арбитра.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 21:18
Модрич на глазах как снежок растаял, проиграли по делу и нечего ссылаться на пенальти а сколько раз повезло с бразилами 1 единственный удар за матч и это стоило лишение супер матч арги бразил а так унылая игра хорватов никого особо неинтересовал. Ответ Модричу: бразилия была сильнее вас на три головы ,арге на две.
shlomo2
shlomo2
вчера в 17:21
Все правильно, еще сумеете пообщаться и обсудить
Elliada
Elliada
вчера в 17:18
Даже реаловцы признают, что пенальти по делу. А до поклонников балласта все не доходит
Гость
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