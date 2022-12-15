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Полузащитник сборной Марокко прокомментировал интерес испанских топ-клубов

вчера, 19:23

Полузащитник сборной Марокко Софьян Амрабат прокомментировал интерес со стороны «Барселоны» и «Атлетико»:

Быть связанным с такими клубами — большая честь. Но сейчас я играю за «Фиорентину». Я очень уважаю свой клуб, это отличная команда. У меня отличный тренер и прекрасные отношения с руководством.

Диего Симеоне нравятся игроки моего типа? У меня отличный тренер во Флоренции, не люблю говорить о других. Но да, то, что делает Симеоне, чего он добился… Он много лет тренировал «Атлетико», и мне нравится его стиль игры. Он много выиграл, я его очень уважаю. Игроки его команды физически сильны и агрессивны, и мне нравится так играть.

Да, я читал, что Марокко играет как «Атлетико». Мы можем быть похожи: мы обороняемся в похожем ключе.

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shlomo
shlomo
вчера в 19:24
Ну а что комментировать показал себя и вот он интерес... доказывай, остался последний матч!
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