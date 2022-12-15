МЮ хочет забрать преемника Роналду, Беллингем отказал «Реалу». Главные трансферы по итогам ЧМ

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вчера, 18:59

Несколько сделок могут перевалить за 100 миллионов евро.

Зимнее трансферное окно еще не открылось, а чемпионат мира в Катаре не успел закончиться – но уже появляются слухи о громких трансферах. Есть все основания полагать, что клубы оформят пару сделок на 100+ миллионов евро.

Симеоне хочет видеть Влаховича в «Атлетико»

В составе сборной Сербии на ЧМ -2022 форвард «Ювентуса» был лишь запасным – в старте регулярно выходил Александар Митрович. Но даже так интерес к игроку есть со стороны мадридского «Атлетико» и лично главного тренера «матрасников» Диего Симеоне.

У испанского гранда до сих пор не решена дилемма – Жоау Фелиш или Антуан Гризманн. Точнее выбор уже сделан в пользу француза, но оставлять на скамейке актив, приобретенный за 120 с лишним миллионов евро неэффективно.

Поэтому боссы «матрасников» хотят договориться со «старой синьорой» об обмене – молодой португалец отправится в Турин, «Атлетико» получит Влаховича.

Вряд ли это хорошая идея для самих игроков – Душан только начал обживаться в «Юве» после перехода из «Фиорентины» и опять срываться на новое место будет неграмотно.

Фелишу же и правда стоит уйти – Симеоне дает ему мало игрового времени, да и сама концепция «матрасников» португальскому форварду не близка. Однако в «Ювентусе» его тоже ничего хорошего не ждет – «бьянконери» идут в топ-3, но главный тренер явно стагнирует, да и перспективы прослеживаются с трудом.

Мешок денег за Йошко Гвардиола

Центральный защитник уже в 20 лет является игроком основы в «Лейпциге» и сборной Хорватии. Йошко крайне уверенно работает с мячом и при этом сам может уходить с ним выше. Как итог, в составе «шашечных» он появлялся в стартовом составе в каждом их матче на чемпионате мира 2022.

Предметный интерес проявляет «Манчестер Сити». Наставник «горожан» Хосеп Гвардиола связывался с хорватским центрбеком и обсуждал возможность трансфера. Тем временем боссы английского гранда направили в «Лейпциг» предложение о трансфере с компенсацией в размере 110 миллионов евро с учетом бонусов.

«Сити» будет не так просто заполучить Гвардиола – помимо них на игрока нацелены «Манчестер Юнайтед» и «Челси». Манкунианцы готовы выложить за защитника 90 миллионов, а «синие» — 95.

МЮ хочет Думфриса

Эрик тен Хаг продолжает собирать в «Юнайтед» игроков, знакомых ему по чемпионату Нидерландов. Думфрис второй сезон проводит в «Интере» — до этого он играл за ПСВ . В этом году латераль впервые попал на чемпионат мира в составе национальной команды – и сходу стал основным на правом фланге.

Манкунианцы пытаются сместить фокус на другого игрока на эту позицию – речь о 19-летнем Мало Густо из «Лиона». Предположительно, он обойдется МЮ дешевле, к тому же это трансфер на перспективу.

Однако голландский менеджер настаивает на кандидатуре Думфриса. И можно было бы аргументировать это тем фактом, что голландец может помочь «красным дьяволам» уже сейчас – а зачем тогда в заявке Диогу Далот и Аарон Ван-Биссака.

Тем временем «Интер» не намерен обсуждать предложения меньше 50 миллионов евро. «Красные дьяволы» обсуждают детали сделки с агентом Дензела.

Все хотят Беллингема

Огромный спрос сохраняется на английского хавбека дортмундской «Боруссии». Еще в марте за Джуда боролись «Ливерпуль», мадридский «Реал» и «Манчестер Юнайтед». Перед самым стартом мирового первенства появился инсайд, что дортмундская «Боруссия» выставила ценник на игрока в 150 миллионов евро – и сливочные столько платить отказываются. Мерсисайдцы хотят договориться на 100 миллионов – в клубе молодого хавбека хочет видеть Юрген Клопп.

Недавно в борьбу за перспективного англичанина включился «Манчестер Сити» — в случае удачного закрытия сделки «горожане» отпустят Гюндогана в «Барселону».

У самого Беллингема в приоритете продолжение карьеры в Англии, с «Реалом» он подписывать контракт не намерен.

Ценник в районе 100 миллионов евро вряд ли можно считать неадекватным – Джуд в свои 19 лет каждый матч ЧМ -2022 провел в старте англичан, вошел в число лидеров команды по количеству отборов и перехватов за игру. Уже сейчас он перерос уровень «Боруссии» и готов бороться за основу «Сити»

МЮ нацелился на наследника Роналду

Гонсалу Рамуш отлично включился в матч плей-офф ЧМ -2022 против Швейцарии и поучаствовал в четырех из шести голов португальцев. К сожалению, запала не хватило на четвертьфинал с Марокко, но «Бенфика» уловила, что после такого перформанса ценник на 21-летнего нападающего можно взвинтить.

Сумма отступных в 120 миллионов евро прописана в контракте футболиста. И сейчас им заинтересовался «Манчестер Юнайтед», который только недавно расстался с другим португальцем. Вспоминая, как боссы манкунианцев любят разбрасываться деньгами, стоит ожидать, что такие требования по компенсации их не отпугнут.

К тому же позиция центрального нападающего у МЮ и правда дефицитная – помимо Антони Марсьяля профильных центрфорвардов нет, если только Маркуса Рэшфорда выпускать.

При этом селекционеры еще не выделили приоритетную цель на рынке, поэтому параллельно с Рамушем отслеживают еще ряд кандидатур.