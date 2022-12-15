«Ювентус» нашёл игрока, который заменит Влаховича

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вчера, 18:23

«Ювентус» планирует расстаться с нападающим .

Сообщается, что итальянский клуб готов расстаться с игроком, если поступит предложение в районе 80-90 миллионов евро. Также известно, что «Юве» уже нашел предполагаемую замену — нападающий «Лилля» . Данный переход может состояться летом, возможная сумма сделки составит 45-50 миллионов евро.

Ранее стало известно, что Влахович может перейти в клуб из Англии.