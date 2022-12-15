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«Ювентус» нашёл игрока, который заменит Влаховича

вчера, 18:23

«Ювентус» планирует расстаться с нападающим Душаном Влаховичем.

Сообщается, что итальянский клуб готов расстаться с игроком, если поступит предложение в районе 80-90 миллионов евро. Также известно, что «Юве» уже нашел предполагаемую замену — нападающий «Лилля» Джонатан Дэвид. Данный переход может состояться летом, возможная сумма сделки составит 45-50 миллионов евро.

Ранее стало известно, что Влахович может перейти в клуб из Англии.

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Все комментарии
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 19:01
Влахович сам хочет уйти?
Ironigor
Ironigor
вчера в 18:38
Возможно, если , или , а может, летом !)
Лучше бы избавились от Аллегри, прежде всего. Первоочередная задача для Юве вообще-то как-то решить все проблемы с финансами и сделать всё чтобы остаться в Серии А . А уж потом думать о приобретениях .
lotsman
lotsman
вчера в 18:34
Влахович уже не устраивает их?
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 18:25
Это хороший нападающий,Ювентусу подойдет.
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