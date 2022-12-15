«Ювентус» нашёл игрока, который заменит Влаховича

«Ювентус» планирует расстаться с нападающим Душаном Влаховичем.
Сообщается, что итальянский клуб готов расстаться с игроком, если поступит предложение в районе 80-90 миллионов евро. Также известно, что «Юве» уже нашел предполагаемую замену — нападающий «Лилля» Джонатан Дэвид. Данный переход может состояться летом, возможная сумма сделки составит 45-50 миллионов евро.
Ранее стало известно, что Влахович может перейти в клуб из Англии.
Лучше бы избавились от Аллегри, прежде всего. Первоочередная задача для Юве вообще-то как-то решить все проблемы с финансами и сделать всё чтобы остаться в Серии А . А уж потом думать о приобретениях .
Лучше бы избавились от Аллегри, прежде всего. Первоочередная задача для Юве вообще-то как-то решить все проблемы с финансами и сделать всё чтобы остаться в Серии А . А уж потом думать о приобретениях .