Стали известны планы «Спартака» на межсезонье

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вчера, 20:33

«Спартак» определился с планами на зимнее межсезонье.

Утверждается, что команда выйдет из отпуска 11 января. Первый и второй сборы пройдут в Эмиратах, но в разных городах: с 13 по 27 января команда будет работать в Дубае, а с 30 января по 11 февраля — в Абу-Даби.

По ходу второго сбора команда сыграет турнир с участием российских клубов. Третий зимний сбор пройдет в Турции с 14 по 20 февраля.