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Стали известны планы «Спартака» на межсезонье

вчера, 20:33

«Спартак» определился с планами на зимнее межсезонье.

Утверждается, что команда выйдет из отпуска 11 января. Первый и второй сборы пройдут в Эмиратах, но в разных городах: с 13 по 27 января команда будет работать в Дубае, а с 30 января по 11 февраля — в Абу-Даби.

По ходу второго сбора команда сыграет турнир с участием российских клубов. Третий зимний сбор пройдет в Турции с 14 по 20 февраля.

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Все комментарии
ABir
ABir
вчера в 22:41
Нормальные такие места для сборов. В Сочи вообще никто не хочет готовиться к сезону.
Q-J-G-911
Q-J-G-911
вчера в 20:47
Добрый вечер. Вот что заметил, молчать не могу. В финальной группе ЛЬВА ЯШИНА пользователь YVG занял 3-е место по ошибке. Ставка на ничью в матче Тунис - Франция (выиграл 8525 очков), а матч закончился 1:0 в пользу сборной Туниса. Andrei Galash должен быть на третьем месте. Без обид.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 20:45
Планы "Спартака" на 4 месяца:
1.Сходить на КДК.
2.Отдохнуть в тёплых странах(кроме одного,кому собачку деть некуда).
3.Помечтать о борьбе за титул с "Зенитом".
4.Спланировать стадию вылета из Кубка
5.Подписать в каждую линию по новому негру.
6.ПОжить в отеле 6 звёзд в Эмиратах,прикрываясь тренировочным процессом.
7.Собраться к началу(продолжению) чемпионата
Гость
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