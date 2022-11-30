Стали известны планы «Спартака» на межсезонье

«Спартак» определился с планами на зимнее межсезонье.
Утверждается, что команда выйдет из отпуска 11 января. Первый и второй сборы пройдут в Эмиратах, но в разных городах: с 13 по 27 января команда будет работать в Дубае, а с 30 января по 11 февраля — в Абу-Даби.
По ходу второго сбора команда сыграет турнир с участием российских клубов. Третий зимний сбор пройдет в Турции с 14 по 20 февраля.
1.Сходить на КДК.
2.Отдохнуть в тёплых странах(кроме одного,кому собачку деть некуда).
3.Помечтать о борьбе за титул с "Зенитом".
4.Спланировать стадию вылета из Кубка
5.Подписать в каждую линию по новому негру.
6.ПОжить в отеле 6 звёзд в Эмиратах,прикрываясь тренировочным процессом.
7.Собраться к началу(продолжению) чемпионата
1.Сходить на КДК.
2.Отдохнуть в тёплых странах(кроме одного,кому собачку деть некуда).
3.Помечтать о борьбе за титул с "Зенитом".
4.Спланировать стадию вылета из Кубка
5.Подписать в каждую линию по новому негру.
6.ПОжить в отеле 6 звёзд в Эмиратах,прикрываясь тренировочным процессом.
7.Собраться к началу(продолжению) чемпионата