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«Спартак», «Краснодар», «Ростов» и «Сочи» примут участие в Зимнем кубке РПЛ

сегодня, 14:22

Пресс-служба Российской Премьер-Лиги сообщает, что «Спартак», «Краснодар», «Ростов» и «Сочи» примут участие в Зимнем кубке РПЛ в феврале.

Турнир под названием «Winline Зимний кубок РПЛ» пройдёт с 1 по 11 февраля в Абу-Даби. Участники – московский «Спартак», «Ростов», «Краснодар» и «Сочи». Подробная информация о расписании турнира и телетрансляциях будет опубликована дополнительно.

Президент РПЛ Александр Алаев:

Мы планируем, что Winline Зимний кубок РПЛ станет регулярным турниром межсезонья. Не исключаю, что с каждым годом состав участников, а, может быть, и их география будут расти. Планируя новый турнир, Лига не только помогает клубам найти спарринг-партнёров на сборы, но и дарит положительные эмоции болельщикам. Зимнюю паузу заполнит новый кубок.

«Спартак», «Краснодар», «Ростов» и «Сочи» примут участие в Зимнем кубке РПЛ

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Все комментарии
Ironigor
Ironigor
сегодня в 15:54
Хоть какой-то футбол можно будет посмотреть в зимние каникулы.
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 15:35
Зенит - изгой в этой звездной компании.
rhskmz
rhskmz
сегодня в 15:34
Могли бы и дома сыграть - в Сочи или в Ростове.
Зачем надо лететь в Дубаи ?
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 14:35
Южане против Спартака...
Валерыч
Валерыч
сегодня в 14:30
Ну, а что? Замечательный турнир будет
для подготовки к весенней части сезона чемпионата РПЛ.
matrix333
matrix333
сегодня в 14:27
Краснодар победит в итоге.
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