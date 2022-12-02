Пресс-служба Российской Премьер-Лиги сообщает, что «Спартак», «Краснодар», «Ростов» и «Сочи» примут участие в Зимнем кубке РПЛ в феврале.
Турнир под названием «Winline Зимний кубок РПЛ» пройдёт с 1 по 11 февраля в Абу-Даби. Участники – московский «Спартак», «Ростов», «Краснодар» и «Сочи». Подробная информация о расписании турнира и телетрансляциях будет опубликована дополнительно.
Президент РПЛ Александр Алаев:
Мы планируем, что Winline Зимний кубок РПЛ станет регулярным турниром межсезонья. Не исключаю, что с каждым годом состав участников, а, может быть, и их география будут расти. Планируя новый турнир, Лига не только помогает клубам найти спарринг-партнёров на сборы, но и дарит положительные эмоции болельщикам. Зимнюю паузу заполнит новый кубок.
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