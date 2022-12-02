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сегодня, 14:22

Пресс-служба Российской Премьер-Лиги сообщает, что «Спартак», «Краснодар», «Ростов» и «Сочи» примут участие в Зимнем кубке РПЛ в феврале.

Турнир под названием «Winline Зимний кубок РПЛ » пройдёт с 1 по 11 февраля в Абу-Даби. Участники – московский «Спартак», «Ростов», «Краснодар» и «Сочи». Подробная информация о расписании турнира и телетрансляциях будет опубликована дополнительно.

Президент РПЛ :