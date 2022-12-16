«Ливерпуль» стал лучшим клубом Европы 2022 года в рейтинге IFFHS

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вчера, 18:54

«Ливерпуль» стал лучшим клубом Европы по итогам 2022 года по версии Международной федерации футбольной истории и статистики ( IFFHS ).

В этом рейтинге учтены данные с 1 декабря 2021-го по 30 ноября 2022 года.

В Топ-20 списка попали:

1. «Ливерпуль»

2. «Реал»

3. «Челси»

4. «Манчестер Сити»

5. «Бенфика»

6. «Лейпциг»

7. «Бавария»

8. «Порту»

9. ПСВ

10. ПСЖ

11. «Интер»

12. «Бетис»

13. «Наполи»

14. «Рейнджерс»

15. «Марсель»

16. «Айнтрахт»

17. АЗ

18. «Барселона»

19. «Вильярреал»

20. «Црвена Звезда»