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«Ливерпуль» стал лучшим клубом Европы 2022 года в рейтинге IFFHS

вчера, 18:54

«Ливерпуль» стал лучшим клубом Европы по итогам 2022 года по версии Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS).

В этом рейтинге учтены данные с 1 декабря 2021-го по 30 ноября 2022 года.

В Топ-20 списка попали:

1. «Ливерпуль»

2. «Реал»

3. «Челси»

4. «Манчестер Сити»

5. «Бенфика»

6. «Лейпциг»

7. «Бавария»

8. «Порту»

9. ПСВ

10. ПСЖ

11. «Интер»

12. «Бетис»

13. «Наполи»

14. «Рейнджерс»

15. «Марсель»

16. «Айнтрахт»

17. АЗ

18. «Барселона»

19. «Вильярреал»

20. «Црвена Звезда»

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Все комментарии
Мessi 10
Мessi 10
сегодня в 09:17
Самая странная организация в мире. Их рейтинги всегда вызывают массу вопросов. Барса ниже Бетиса и Рейнджерса. ПСЖ ниже ПСВ. Ювентуса и МЮ вообще нет. Очередные невменяемые выдумки
протон
протон
сегодня в 00:12
Рейтинги данной организации составляются по непрозрачной методике и противоречат рейтингам континентальных федераций, в связи с чем авторитетность IFFHS подвергается сомнению рядом экспертов.

Ну чё, адекватный рейтинг? Чемпиона Италии нет в списке, зато есть Наполи и Интер. Есть Рейнджерс, АЗ, Црвена Звезда. Они же лучше Милана. Они же выиграли один из чемпионатов Топ-5, вышли в плей-офф лиги чемпионов. Их игроки же в финале-полуфинале чемпионата мира играют. Не то что какой-то там Милан.
monah-10
monah-10
вчера в 19:31
Первое, количество трофеев второе материальные затраты на количество трофеев, третье медийность, четвертое разница в расходах-доходах, т. е фейс плей, в пятых посещаемость, оно же и количество болельщиков, там еще пять пунктов есть, но это не интересно. Вот по всем пунктам и определяется клуб, кто на каком месте.
adekvat
adekvat
вчера в 19:29
Я думал лучший клуб Европы тот кто выиграл ЛЧ. Бельгийцы первое место в рейтинге сборных занимали, а так ничего и не выиграли.
Imrebellion
Imrebellion
вчера в 19:12
и это они еще квадрупл не оформили и не успели разогнаться в этом году
shlomo
shlomo
вчера в 19:06
Лучше бы опубликовали какие показатели учитывались при составлении рейтинга
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