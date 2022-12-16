«Ливерпуль» стал лучшим клубом Европы 2022 года в рейтинге IFFHS

«Ливерпуль» стал лучшим клубом Европы по итогам 2022 года по версии Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS).
В этом рейтинге учтены данные с 1 декабря 2021-го по 30 ноября 2022 года.
В Топ-20 списка попали:
1. «Ливерпуль»
2. «Реал»
3. «Челси»
4. «Манчестер Сити»
5. «Бенфика»
6. «Лейпциг»
7. «Бавария»
8. «Порту»
9. ПСВ
10. ПСЖ
11. «Интер»
12. «Бетис»
13. «Наполи»
14. «Рейнджерс»
15. «Марсель»
16. «Айнтрахт»
17. АЗ
18. «Барселона»
19. «Вильярреал»
20. «Црвена Звезда»
Ну чё, адекватный рейтинг? Чемпиона Италии нет в списке, зато есть Наполи и Интер. Есть Рейнджерс, АЗ, Црвена Звезда. Они же лучше Милана. Они же выиграли один из чемпионатов Топ-5, вышли в плей-офф лиги чемпионов. Их игроки же в финале-полуфинале чемпионата мира играют. Не то что какой-то там Милан.
Ну чё, адекватный рейтинг? Чемпиона Италии нет в списке, зато есть Наполи и Интер. Есть Рейнджерс, АЗ, Црвена Звезда. Они же лучше Милана. Они же выиграли один из чемпионатов Топ-5, вышли в плей-офф лиги чемпионов. Их игроки же в финале-полуфинале чемпионата мира играют. Не то что какой-то там Милан.