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Тарханов о Пиняеве в «Локо»: «Сразу попадёт в стартовый состав и заиграет»

сегодня, 10:49

Бывший главный тренер «Крыльев Советов» Александр Тарханов поделился мнением о возможном переходе полузащитника самарского клуба Сергея Пиняева в «Локомотив»:

Заиграет ли Пиняев в «Локомотиве»? Думаю, да. Пиняев – футболист, который умеет обыгрывать. Сейчас мало таких. У него хорошая скорость, хороший дриблинг, удар. Это качественный футболист. И это ему еще только 18 лет.

Считаю, что Пиняев сможет сразу попасть в стартовый состав «Локомотива». В «Крыльях» он выходил на замену в том году, а в этом практически все время был в стартовом составе. За сборную России он вышел и не потерялся, а, наоборот, был единственным, кто выделялся из новичков.

«Локомотив» иностранцев хочет отдать, кто-то, скорее всего, уйдет из клуба. Поэтому, видимо, решили на российских игроках сосредоточиться и покупают Пиняева и Глушенкова не для запаса, а для основного состава.

Жалко «Крылья», потому что много игроков уходят. Но «Локомотив» – это «Локомотив», поэтому, естественно, карьера для футболиста превыше будет.

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Кайзеркрюгер
Кайзеркрюгер
сегодня в 13:43
Пиняева бы в Зенит
memphis
memphis
сегодня в 12:25
Уходить ради вылета, такое себе
Boricku
Boricku
сегодня в 11:43
Если Булыкин снимет варюшки, то заиграет
cska1948
cska1948 ответ ДСА (раскрыть)
сегодня в 11:05
Разве на Д.Сычёва или А.Кокорина надежд было меньше? Нашу молодёжь губят не большие надежды, а большие зарплаты...
Сп62
Сп62
сегодня в 11:02
Всё логично.
ДСА
ДСА
сегодня в 10:57
Слишком на него много надежд.
Гость
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