Тарханов о Пиняеве в «Локо»: «Сразу попадёт в стартовый состав и заиграет»

Бывший главный тренер «Крыльев Советов» поделился мнением о возможном переходе полузащитника самарского клуба в «Локомотив»:

Заиграет ли Пиняев в «Локомотиве»? Думаю, да. Пиняев – футболист, который умеет обыгрывать. Сейчас мало таких. У него хорошая скорость, хороший дриблинг, удар. Это качественный футболист. И это ему еще только 18 лет.

Считаю, что Пиняев сможет сразу попасть в стартовый состав «Локомотива». В «Крыльях» он выходил на замену в том году, а в этом практически все время был в стартовом составе. За сборную России он вышел и не потерялся, а, наоборот, был единственным, кто выделялся из новичков.

«Локомотив» иностранцев хочет отдать, кто-то, скорее всего, уйдет из клуба. Поэтому, видимо, решили на российских игроках сосредоточиться и покупают Пиняева и Глушенкова не для запаса, а для основного состава.

Жалко «Крылья», потому что много игроков уходят. Но «Локомотив» – это «Локомотив», поэтому, естественно, карьера для футболиста превыше будет.