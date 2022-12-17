Скалони: «Не стоит сводить финал ЧМ только к противостоянию Месси и Мбаппе»

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вчера, 16:12

Главный тренер сборной Аргентины считает, что финал ЧМ -2022 не нужно сводить только к противостоянию и .

Финальный матч чемпионата мира в Катаре между Аргентиной и Францией пройдёт завтра, 18 декабря. Начало — в 18:00 по московскому времени.