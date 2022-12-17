Скалони: «Не стоит сводить финал ЧМ только к противостоянию Месси и Мбаппе»

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони считает, что финал ЧМ-2022 не нужно сводить только к противостоянию Лионеля Месси и Килиана Мбаппе.
Финальный матч чемпионата мира в Катаре между Аргентиной и Францией пройдёт завтра, 18 декабря. Начало — в 18:00 по московскому времени.
Завтра матч Франция-Аргентина, это больше, чем противостояние Месси и Мбаппе. У нас есть необходимое оружие против соперника, а это значит, что другие игроки могут решить исход матча. Месси чувствует себя хорошо.
Важнее то, как сыграет вся команда. Дело не только в Мбаппе. У Франции есть и другие великие игроки. Мбаппе — один из них, он молод, и он будет продолжать совершенствоваться, в этом нет никаких сомнений.