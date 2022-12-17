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Скалони: «Не стоит сводить финал ЧМ только к противостоянию Месси и Мбаппе»

вчера, 16:12
АргентинаЛоготип футбольный клуб Аргентина-:-Логотип футбольный клуб ФранцияФранция18:00 Не начался

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони считает, что финал ЧМ-2022 не нужно сводить только к противостоянию Лионеля Месси и Килиана Мбаппе.

Финальный матч чемпионата мира в Катаре между Аргентиной и Францией пройдёт завтра, 18 декабря. Начало — в 18:00 по московскому времени.

Завтра матч Франция-Аргентина, это больше, чем противостояние Месси и Мбаппе. У нас есть необходимое оружие против соперника, а это значит, что другие игроки могут решить исход матча. Месси чувствует себя хорошо.

Важнее то, как сыграет вся команда. Дело не только в Мбаппе. У Франции есть и другие великие игроки. Мбаппе — один из них, он молод, и он будет продолжать совершенствоваться, в этом нет никаких сомнений.

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протон
протон
вчера в 22:06
Завтра все обиженные на Месси за его успешный турнир на ЧМ хейтеры,рьяно будут болеть за Францию под девизом" кто угодно но только не Месси".Но их надежды не оправдаются и их ждет горькое разочарование.Месси уедет чемпионом мира.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 16:22
Даже тренер адекватнее многих персофанов
Гость
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