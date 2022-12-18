Месси установил уникальный рекорд чемпионата мира после гола Франции

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси реализовал пенальти в матче финала чемпионата мира против сборной Франции.
Таким образом, Лео стал первым футболистом в истории, который сумел забить в групповом этапе, 1/8 финала, 1/4 финала, полуфинале и финале одного чемпионата мира.
Очень рад, что Месси выиграл все-таки ЧМ, но он должен благодарить всю свою команду, она сделала все, чтобы это чемпионство стало реальностью.
Очень рад, что Месси выиграл все-таки ЧМ, но он должен благодарить всю свою команду, она сделала все, чтобы это чемпионство стало реальностью.
Как же я рад за Мессии
Как же я рад за Мессии
Месси поистине велик! Месси новый король футбола!!!
Месси поистине велик! Месси новый король футбола!!!
Ну а Рон после того как повторил за Месси снятие футболки, сделал окончательно из себя лишь копию
Ну а Рон после того как повторил за Месси снятие футболки, сделал окончательно из себя лишь копию