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Месси установил уникальный рекорд чемпионата мира после гола Франции

вчера, 18:34
АргентинаЛоготип футбольный клуб Аргентина3 : 3Логотип футбольный клуб ФранцияФранцияЗакончился после серии пенальти

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси реализовал пенальти в матче финала чемпионата мира против сборной Франции.

Таким образом, Лео стал первым футболистом в истории, который сумел забить в групповом этапе, 1/8 финала, 1/4 финала, полуфинале и финале одного чемпионата мира.

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Все комментарии
Apsny
Apsny ответ Татьяна Иващенко (раскрыть)
вчера в 22:32
Все левые, чего уж там.
rh6tw342kt6x
rh6tw342kt6x
вчера в 22:20
Как уже достали эти рекорды на ровном месте.
протон
протон
вчера в 22:05
Браво, Аргентина! Сегодня я болел за нее. Спасибо, Мбаппе, ты один сегодня тянул мертвую Францию.
Очень рад, что Месси выиграл все-таки ЧМ, но он должен благодарить всю свою команду, она сделала все, чтобы это чемпионство стало реальностью.
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 21:35
Конечно поставит, если в каждом матче дают пенальти.
112910415
112910415
вчера в 21:35
красивый восклицательный знак !
протон
протон
вчера в 21:22
Одно из доказательств гениальности Лионеля МЕССИ.
Как же я рад за Мессии
Ali barca
Ali barca
вчера в 21:19
Конец игры Конец эпохе Конец спору кто лучше Месси или Кристина.Хейтерам пишите что хотите у нам на94 на ваше мнение у нас праздник ураааааа
протон
протон
вчера в 21:16
Ну и МЕССИ поздравляем! Как говорится - ему нечего больше хотеть... ДОСТОЙНЕЙШИЙ ПИК карьеры великого, без сомнения, футболиста!
зигзаг
зигзаг ответ myst5 (раскрыть)
вчера в 21:01
Самоутешениями занимаешься🤣🤣🤣
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 20:48
Гнома надо проверить на допинг а судью продажного на полиграф.
pomor45
pomor45 ответ simon_3d (раскрыть)
вчера в 20:18, ред.
Найдут любой рекорд - статистика бездонная и вариантов больше, чем звёзд во вселенной.
rhskmz
rhskmz
вчера в 19:55
Пенальтис штатный ?
Agamaga........
Agamaga........
вчера в 19:36
Месси до сих пор творит историю. Рекорды сами ищут его.
Месси поистине велик! Месси новый король футбола!!!
simon_3d
simon_3d
вчера в 19:32
Какой там следующий рекорд? Месси сделал больше всех передач на 65-х минутах матчей чемпионатов мира? Или больше всех посмотрел исподлобья на вратарей соперников?
myst5
myst5 ответ зигзаг (раскрыть)
вчера в 19:22
Нет . Только отобрал у Роналду прозвище пеналу . Теперь этот месенальти
goalaktika
goalaktika
вчера в 18:59
Месси Месси Месси. Открываешь соккер и все новости только про него
зигзаг
зигзаг
вчера в 18:58, ред.
Завершён спор кто лучший. Месси своими трофеями и достижениями опередил Рона и подобных на много вперёд.
Ну а Рон после того как повторил за Месси снятие футболки, сделал окончательно из себя лишь копию
Золoтой Мяч
Золoтой Мяч ответ Татьяна Иващенко (раскрыть)
вчера в 18:57
    monah-10
    monah-10
    вчера в 18:55
    Шикарный матч, Франция вообще на поле не вышла, так ещё и Дешам похоронил команду заменив Жиру и Дембеле. Исход ясен. Аргентина чемпионы.
    Beka_byaka
    Beka_byaka ответ shlomo (раскрыть)
    вчера в 18:54
    Почти. Пол дело сделано.
    Татьяна Иващенко
    Татьяна Иващенко
    вчера в 18:51, ред.
    Уникальное достижение это 5 пенальти за 7 матчей, больше половины из которых левые.
    simon_3d
    simon_3d
    вчера в 18:42
    Месси, Месси, Месси. Вручите ему уже подписку на золотой мяч на ближайшие лет 10.
    shlomo
    shlomo
    вчера в 18:35
    Это конечно хорошо, но ему нужно ДРУГОЕ!!!!
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