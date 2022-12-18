Месси установил уникальный рекорд чемпионата мира после гола Франции

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вчера, 18:34

Нападающий сборной Аргентины реализовал пенальти в матче финала чемпионата мира против сборной Франции.

Таким образом, Лео стал первым футболистом в истории, который сумел забить в групповом этапе, 1/8 финала, 1/4 финала, полуфинале и финале одного чемпионата мира.