Месси, одетый в бишт, поднял над головой Кубок мира

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вчера, 21:51

Капитан сборной Аргентины первым поднял над головой Кубок мира во время церемонии награждения национальной команды после победы на ЧМ над сборной Франции.

Месси отпраздновал победу в накидке под названием бишт. Эту традиционную мусульманскую верхнюю одежду Лионелю во время церемонии награждения подарил глава Катара Тамим ибн Хамад Аль Тани.

Аргентина стала чемпионом мира в 3-й раз в истории. Ранее команде это удавалось сделать в 1978 и 1986 году.