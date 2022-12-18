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Месси, одетый в бишт, поднял над головой Кубок мира

вчера, 21:51

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси первым поднял над головой Кубок мира во время церемонии награждения национальной команды после победы на ЧМ над сборной Франции.

Месси отпраздновал победу в накидке под названием бишт. Эту традиционную мусульманскую верхнюю одежду Лионелю во время церемонии награждения подарил глава Катара Тамим ибн Хамад Аль Тани.

Месси, одетый в бишт, поднял над головой Кубок мира

Аргентина стала чемпионом мира в 3-й раз в истории. Ранее команде это удавалось сделать в 1978 и 1986 году.

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Все комментарии
Неэгоист
Неэгоист
сегодня в 02:17
Теперь как честный человек он должен принять мусульманство и поехать играть, например, в Аль- Наср... Лямов за 500... В год..
Baggio R.
Baggio R. ответ Jack White (раскрыть)
вчера в 22:56
А зачем ему быть Марадоной? Как футболист Месси достиг гораздо большего. А по образу жизни Диего был совсем не идеал.
AlexLPR
AlexLPR
вчера в 22:48
Гомосятина разбил телевизор
Jack White
Jack White
вчера в 22:47
Всё равно никогда ему не быть Марадоной.
Жасур Баратов
Жасур Баратов
вчера в 22:27
Кристина сочувствую!
Василий 50
Василий 50
вчера в 22:19
Королем ему не стать.
Абуссафар Аббасов
Абуссафар Аббасов
вчера в 22:18
Остальные,над чем поднимают,кубок?
Ген Геныч
Ген Геныч
вчера в 22:05
Месси заслужил,как и вся сборная Аргентины!!!!!!!!!!!!!!!А вот арабов я не понимаю!!!!!!!!!!!!!Для арабов,подобная одежда-это символ как бы величия и статуса,а вот для нас-это скорее халатик ,который подойдет только женщине!!!!!!!!!!!!!
протон
протон
вчера в 22:03
Очень трогательная получилась церемония награждения. Месси с кубком, как с новорожденным ребёнком медленно и аккуратно подошел к команде, и после взрыв эмоций. Круто. Молодцы Аргентина! С Мировым кубком Вас! Справедливо и заслуженно!
Можно только порадоваться за Месси, его партнёры по той самой великой Барселоне первой половины 10-х завоевали свои кубки мира на 12 лет раньше, я конечно же про Хави и Иньесту, Вилью, Бускетса, но справедливость наконец восторжествовала, хоть и с большим запозданием, ПОЗДРАВЛЯЕМ!!!!!
Elliada
Elliada
вчера в 22:03
Вселенная отдала долг Месси. Поздравляю Месси с 42-м трофеем, с самым важным трофеем. До Дани Алвеса всего ничего осталось
Золoтой Мяч
Золoтой Мяч
вчера в 21:59
Лучший игрок за всю историю футбола!
Вопрос закрыт!
shlomo2
shlomo2
вчера в 21:57
Все!... к чему шел и.... наконец то дошел!.... поздравляю!!!!
Alex12357
Alex12357
вчера в 21:56
Запомни меська-тебе НИКОГДА не сравниться с Королём футбола ПЕЛЕ,ПЕЛЕ в 30 лет стал 3-х кратным Чемпионом Мира и никогда ФИФА не покупал,как это сделал ты,таким как ты не место в футболе ,они позорят имя-ФУТБОЛ!!!
monah-10
monah-10
вчера в 21:55
Что и требовалось доказать. Арги чемпионы, Месси чемпион, еще один Лео который тренер также чемпион.
Spectr
Spectr
вчера в 21:54
Плачет девочка в автомате)
Boricku
Boricku
вчера в 21:52
Красава
Гость
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