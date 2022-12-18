Месси, одетый в бишт, поднял над головой Кубок мира

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси первым поднял над головой Кубок мира во время церемонии награждения национальной команды после победы на ЧМ над сборной Франции.
Месси отпраздновал победу в накидке под названием бишт. Эту традиционную мусульманскую верхнюю одежду Лионелю во время церемонии награждения подарил глава Катара Тамим ибн Хамад Аль Тани.
Аргентина стала чемпионом мира в 3-й раз в истории. Ранее команде это удавалось сделать в 1978 и 1986 году.
Можно только порадоваться за Месси, его партнёры по той самой великой Барселоне первой половины 10-х завоевали свои кубки мира на 12 лет раньше, я конечно же про Хави и Иньесту, Вилью, Бускетса, но справедливость наконец восторжествовала, хоть и с большим запозданием, ПОЗДРАВЛЯЕМ!!!!!
Можно только порадоваться за Месси, его партнёры по той самой великой Барселоне первой половины 10-х завоевали свои кубки мира на 12 лет раньше, я конечно же про Хави и Иньесту, Вилью, Бускетса, но справедливость наконец восторжествовала, хоть и с большим запозданием, ПОЗДРАВЛЯЕМ!!!!!