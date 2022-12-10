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Месси перед ван Галом отпраздновал гол в ворота Нидерландов

сегодня, 11:40
НидерландыЛоготип футбольный клуб Нидерланды2 : 2Логотип футбольный клуб АргентинаАргентинаЗакончился после серии пенальти

Форвард сборной Аргентины Лионель Месси демонстративно отпраздновал гол в ворота сборной Нидерландов в матче 1/4 финала ЧМ-2022 (2:2 в основное и дополнительное время, 4:3 по пенальти) перед наставником голландской команды Луи ван Галом.

Забив с пенальти на 73-й минуте встречи, Месси подбежал к скамейке запасных сборной Нидерландов и отпраздновал забитый мяч, приложив руки к ушам. Таким образом свои голы праздновал бывший аргентинский футболист Хуан Роман Рикельме, который играл под руководством ван Гала в «Барселоне» в сезоне 2002/03. У Рикельме был конфликт с голландским специалистом.

Месси перед ван Галом отпраздновал гол в ворота Нидерландов Месси перед ван Галом отпраздновал гол в ворота Нидерландов

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Все комментарии
Little Caprice
Little Caprice
сегодня в 18:02
Особенно его интервью после игры "порадовало", и слова в адрес игрока Нидерландов. Месси всегда был быдлом и им и остался. Только его персофаны этого никогда не замечали.
Геннадьич
Геннадьич ответ Jeck Denielse (раскрыть)
сегодня в 17:43
Желать удачи усташам-фашистам в матче с Аргентиной...Тем ,кто кричал на ЧМ 2018 "Слава украине"...Ну ,не знаю... Хотя болельщики зенита-особенные патриоты,наверное.
Неэгоист
Неэгоист
сегодня в 17:27, ред.
Да, это часть футбола... Эмоции зашкаливают... А Ван Галу посоветовал бы впредь держать язык за зубами, ставить командную игру некогда великой Голландии и усмирять агрессию и хамское поведение своих подопечных во время матча... Не люблю тренеров, которые весь матч сидят с блокнотом на скамейке... Люблю тренеров, стоящих и бегающих на бровке и "участвующих" в игре... Говорил, что пенали весь год тренировали?.. А чего не игру ставили?... Луи, не болей и иди дальше целуйся с Депаем... А провоцировать такую эмоциональную нацию как Аргентина - не надо... Это не дело тренера... К слову - любителям Гешы : Занимайтесь вашим "пациентом"... Он, видать, сейчас на пике... А-ха-ха-ха...👏👏👏...
praporchik zadov
praporchik zadov
сегодня в 17:01
Чучело....
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ Zak11 (раскрыть)
сегодня в 16:35
Не станет сб.Аргентины ЧМ, и тогда вы напИшите: " Я же говорил, этот подлец Месси во всём виноват, поделом ему ! "
Zak11
Zak11
сегодня в 16:31
Теперь наверное пожелаю удачи хорватам. Гном себя отвратно ведёт, карма должна быть. Месси никогда не станет чемпионом мира, а следовательно не будет таким великим как Марадона. Марадона при своём образе жизни всегда оставался человеком в отличии от зазнавшегося гнома
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 16:23, ред.
Рано недоброжелатели навешали ярлыков на Лионеля, не зная подоплеку его поступка. Некоторых даже зачитаешься, настолько красиво и складно всё изложили.
А вот если бы потрудились узнать, то с "удивлением" для себя обнаружили, что этот жест аргентинца возник не просто так, а в ответ на нелицеприятные слова тренера голландцев, которые тот неоднократно произносил в адрес Месси.
Так что в этой ситуации громы и молнии, выпущенные в его адрес, угодили в пустоту, в никуда.
Жест Месси если не достоин уважения, то порицания точно. В очной встрече тренера и футболиста полновесная ничья.
Dauletbek
Dauletbek
сегодня в 16:05, ред.
Есть такой сайт ру. там объснение всего. Ван Галь и капитан их тоже немало чего сказали о Месси. Месси лишь ответил...
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
сегодня в 16:05, ред.
Это все что надо знать об этом нехорошем человеке. Ван Гал ушел на пенсию из-за рака, это все знают и знали и он отмутил подобное.

Когда-то Тевес так же проявил неуважение к Фергюсону.

У аргентосов это в крови? Но Тевес бунтарь по жизни со сложным детством. А Месси именно гнилой внутри. Очень плохой поступок.

Помню как он пальнул мячом по болелам Реала, а когда к нему подбежал Пепе, то наложил в штаны и сделал вид, что не понимает о чем речь.

Помню как он начал кидаться на игрока другого клуба на ровном месте и сорвал на нем злость. Когда так сделал тот же Пепе, то репутация на всю жизнь. А этот снова сухим из воды вышел. Надеюсь, Модрич и Ко покажут ему его место.
Dima salev
Dima salev
сегодня в 15:45
Раньше времени радоваться не хорошо
Саня Утробин
Саня Утробин
сегодня в 15:44
красавчик
Рафаэль Хабибуллин 2
Рафаэль Хабибуллин 2
сегодня в 15:25
Как же бесил комментатор который больше о Месси говорил и восхвалял чем о матче. Великий Месси во всей красе
Andrei Galash
Andrei Galash
сегодня в 15:14
Был о нем лучшего мнения. а он оказался обыкновенным хамлом.
Знатог
Знатог
сегодня в 14:51
Дак ведь игра была остановлена после гола. Ну типа развлекал публику, как на концертах конферансье развлекают публику между номерами. И кстати, а че там групп поддержки с девушками нет? Не помешали бы.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ ALBA BARCELONA 21 (раскрыть)
сегодня в 14:51
Хороший человек, понятие относительное. Для кого то ты хороший, а для другого - не очень, от слова совсем.
Здесь же Лео, будучи лицом публичным, переступил рамки дозволенного, о чём думаю вскоре сам пожалеет.
Van Vanovich
Van Vanovich
сегодня в 14:30
За это Хорваты его накажут. И вся Голландия и все адекватные болельщики будут радоваться слезам Месси...
Van Vanovich
Van Vanovich
сегодня в 14:29, ред.
Был бы с головой , то подошел к ЛВГ и выразил дань уважения в честь того, что он сделал для мирового футбола, для Барселоны. Я уже промолчу, что поступил по свински перед человеком, который может завтра умрет от рака...
ПРОСТО ЮЛИЙ
ПРОСТО ЮЛИЙ
сегодня в 14:25
этот игрочишка никогда не затмит Марадону... гниль она и в аргентине гниль....
pomor45
pomor45 ответ Jeck Denielse (раскрыть)
сегодня в 14:21
Голова футболисту дана для того, чтобы ею бить по мячу, а не думать. И большие усилия к тому, чтобы она была такой, прилагают тренеры. Так что эти ребята (два сапога - пара) разберутся между собой без особых обид.
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21 ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
сегодня в 14:21
    ALBA BARCELONA 21
    ALBA BARCELONA 21 ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
    сегодня в 14:20
    Ошибаешься,его фанаты его еще больше зауважали,он правильно поступил,Гал всегда был не хорошим человеком.
    ALBA BARCELONA 21
    ALBA BARCELONA 21
    сегодня в 14:19
    Месси четко стоит,мне понравился,мужчина.
    Predator94
    Predator94
    сегодня в 14:06
    Буду болеть за Хорватию. А) Россия проиграла только Хорватии на пути к мундиалю, а это достойной проиграть будущему финалисту! Удачи ХОРВАТАМ
    Agamaga........
    Agamaga........ ответ Elliada (раскрыть)
    сегодня в 14:05
    Вообще эта новость для любителей балласта как глоток свежего воздуха. Вон вчера журналист ушёл в мир иной, может празднование гола стал причиной кончины?
    emjshzw4upyw
    emjshzw4upyw
    сегодня в 14:00
    Думаю Месси не спроста так сделал,на него и Роналду уж слишком много негатива вылито, все пытаются провоцировать,унизить чем то зацепить,желаю одному из них выиграть ЧМ,а Ван Гал тот ещё типок ,всем здоровья
    Agamaga........
    Agamaga........
    сегодня в 13:55
    Завтра появится новость, что Месси убил своим празднованием гола американского журналиста, мол у того сердце не выдержало.
    Buzz Lightyear
    Buzz Lightyear ответ vova505 (раскрыть)
    сегодня в 13:47
    Скорее подлый, но не могу сказать что Вы не правы.
    Ruslik1982
    Ruslik1982 ответ 25процентный клоун (раскрыть)
    сегодня в 13:45
      Agamaga........
      Agamaga........
      сегодня в 13:44
      А если преподнести новость как: "Месси посвятил гол Рикельме?" На 73-й минуте не было конфликтов, чтобы на что-то там намекать. Главное дать "пищу" народу.
      vova505
      vova505
      сегодня в 13:39
      Глупый поступок ... (((
      Гость
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