Месси перед ван Галом отпраздновал гол в ворота Нидерландов

Форвард сборной Аргентины Лионель Месси демонстративно отпраздновал гол в ворота сборной Нидерландов в матче 1/4 финала ЧМ-2022 (2:2 в основное и дополнительное время, 4:3 по пенальти) перед наставником голландской команды Луи ван Галом.
Забив с пенальти на 73-й минуте встречи, Месси подбежал к скамейке запасных сборной Нидерландов и отпраздновал забитый мяч, приложив руки к ушам. Таким образом свои голы праздновал бывший аргентинский футболист Хуан Роман Рикельме, который играл под руководством ван Гала в «Барселоне» в сезоне 2002/03. У Рикельме был конфликт с голландским специалистом.
Подбегать, злорадствовать, выказывать неуважение, обезьяничать на публику, издеваться над тем кто заведомо не будет отвечать…
В 36 лет,и походу ещё и зная о проблемах Ван Гала со здоровьем - это всё что нужно знать об данном игроке.
Пусть хоть 15 пенальти забьёт в оставшихся матчах мундиаля они не избавят его от ненужного злопамятства, от мелкомстительности, и тем более перечеркнут все задатки благородства и великодушия свойственные по-настоящему великим игрокам.
А он пусть и дальше чебурашничает.
Удачи Хорватии!!!
Подбегать, злорадствовать, выказывать неуважение, обезьяничать на публику, издеваться над тем кто заведомо не будет отвечать…
В 36 лет,и походу ещё и зная о проблемах Ван Гала со здоровьем - это всё что нужно знать об данном игроке.
Пусть хоть 15 пенальти забьёт в оставшихся матчах мундиаля они не избавят его от ненужного злопамятства, от мелкомстительности, и тем более перечеркнут все задатки благородства и великодушия свойственные по-настоящему великим игрокам.
А он пусть и дальше чебурашничает.
Удачи Хорватии!!!
Когда-то Тевес так же проявил неуважение к Фергюсону.
У аргентосов это в крови? Но Тевес бунтарь по жизни со сложным детством. А Месси именно гнилой внутри. Очень плохой поступок.
Помню как он пальнул мячом по болелам Реала, а когда к нему подбежал Пепе, то наложил в штаны и сделал вид, что не понимает о чем речь.
Помню как он начал кидаться на игрока другого клуба на ровном месте и сорвал на нем злость. Когда так сделал тот же Пепе, то репутация на всю жизнь. А этот снова сухим из воды вышел. Надеюсь, Модрич и Ко покажут ему его место.
Когда-то Тевес так же проявил неуважение к Фергюсону.
У аргентосов это в крови? Но Тевес бунтарь по жизни со сложным детством. А Месси именно гнилой внутри. Очень плохой поступок.
Помню как он пальнул мячом по болелам Реала, а когда к нему подбежал Пепе, то наложил в штаны и сделал вид, что не понимает о чем речь.
Помню как он начал кидаться на игрока другого клуба на ровном месте и сорвал на нем злость. Когда так сделал тот же Пепе, то репутация на всю жизнь. А этот снова сухим из воды вышел. Надеюсь, Модрич и Ко покажут ему его место.