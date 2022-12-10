Месси перед ван Галом отпраздновал гол в ворота Нидерландов

1670661629

сегодня, 11:40

Форвард сборной Аргентины демонстративно отпраздновал гол в ворота сборной Нидерландов в матче 1/4 финала ЧМ -2022 (2:2 в основное и дополнительное время, 4:3 по пенальти) перед наставником голландской команды .

Забив с пенальти на 73-й минуте встречи, Месси подбежал к скамейке запасных сборной Нидерландов и отпраздновал забитый мяч, приложив руки к ушам. Таким образом свои голы праздновал бывший аргентинский футболист , который играл под руководством ван Гала в «Барселоне» в сезоне 2002/03. У Рикельме был конфликт с голландским специалистом.