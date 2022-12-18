«Буду играть в статусе чемпиона мира». Месси не завершит карьеру в сборной

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси после победы на чемпионате мира заявил, что не собирается заканчивать карьеру в национальной команде.
Нет, я не собираюсь уходить из сборной Аргентины. Я хочу продолжить играть в статусе чемпиона мира.
Капитан сборной Аргентины Лионель Месси после победы на чемпионате мира заявил, что не собирается заканчивать карьеру в национальной команде.
Нет, я не собираюсь уходить из сборной Аргентины. Я хочу продолжить играть в статусе чемпиона мира.
А ваш "король" не смог победить французов. А в лотерею победила СБОРНАЯ Аргентины.
А ваш "король" не смог победить французов. А в лотерею победила СБОРНАЯ Аргентины.
Пару игра с званием чемпиона мира и потом на заслуженный отдых. Естественно с прощальным матчем где то на переполненном стадионе в Аргентина, вот это будет красивое завершение карьеры)
Пару игра с званием чемпиона мира и потом на заслуженный отдых. Естественно с прощальным матчем где то на переполненном стадионе в Аргентина, вот это будет красивое завершение карьеры)