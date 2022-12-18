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«Буду играть в статусе чемпиона мира». Месси не завершит карьеру в сборной

вчера, 23:11

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси после победы на чемпионате мира заявил, что не собирается заканчивать карьеру в национальной команде.

Нет, я не собираюсь уходить из сборной Аргентины. Я хочу продолжить играть в статусе чемпиона мира.

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Аргентина  Месси Лионель
Перевод с твиттер журналиста Фабрицио Романо Фото: Твиттер Лиги чемпионов
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Все комментарии
Миша Волк
Миша Волк
сегодня в 09:47
Знаете есть такой патч в СS - GOD по-моему он его получил...
cska1948
cska1948 ответ Аnдrюhа (раскрыть)
сегодня в 09:46
Футбольным королём на все времена является ПЕЛЕ, запомните это.
А ваш "король" не смог победить французов. А в лотерею победила СБОРНАЯ Аргентины.
Эльчин Бабаханов
Эльчин Бабаханов ответ Аnдrюhа (раскрыть)
сегодня в 09:27
Так то оно так,но Рон хоть чемпион Европы,а эту награду ...
DXTK
DXTK
сегодня в 09:22
Для Месси именно сейчас было бы отличным вариантом уйти красиво из сборной с тремя подряд победами - на кубке америки, финаламисима, и чемпионат мира. Вот Хави в Барселоне поступил мудро, выиграв на последок лигу чемпинов, и ушел победителем, чем если бы он остался, также и Иньеста с золотым дублем. Тем более Ди Мария явно закончит выступление.
Аnдrюhа
Аnдrюhа
сегодня в 07:34
Да.. Месси теперь единоличный король футбола! Жаль в этой ситуации Рона.. Он тоже лучший, но у него нет кубка мира. Лео с криштиано были неофициально лучшими футболистами мира за всю историю по результатам теперь есть король и есть так называемый принц.
Dirty_Harry
Dirty_Harry
сегодня в 07:04
Поздравим Карлана, не выиграл снова бы разнылся и убежал.
Знатог
Знатог
сегодня в 06:42
Если дела будут идти хорошо, зачем уходить? Будет играть пока играет на нынешнем уровне.
Vadik
Vadik
сегодня в 06:14
Только не на следующем мундиале!) Лучше уйти непобежденным!
ABir
ABir
сегодня в 06:02
Правильно, надо играть, пока сборной будет нужна твоя помощь
Dima salev
Dima salev
сегодня в 05:51
Проиграет в кубке Америке и уйдёт из сборной
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 05:27
Думаю не надолго в сборной, уже бросал её пару раз
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 04:31
Лео, одумайся! 😂
gent5e65ht3j
gent5e65ht3j
сегодня в 04:22
Он уже видит у себя ЗМ
прохожий.
прохожий.
сегодня в 02:52
Месси повесит бутсы на гвоздь через 2-3 года.Завершит карьеру действующим чемпионом мира.
Неэгоист
Неэгоист ответ kindpennywise (раскрыть)
сегодня в 01:48
Рекорды - это не к нему... Если его они и интересуют, то он это не выпячивает.. Потому как скромность сестра таланта..
Илья85
Илья85 ответ Bobon (раскрыть)
сегодня в 00:46
Ппо желание побегать с 3 звездочками я уже писал . Ну ты написал ,что поможет в отборе ,если поможет ,то обязательно поедет. Потому как, влияние будет огромным . Даже ппосто имя . И место ему найдут. Вот только я сомневаюсь ,что он будет играть до этого времени . Мне кажется ,максимум ,КА и после этого он закончит карьеру
Димон Булыкин
Димон Булыкин
сегодня в 00:27
До следующей Копы, наверное, дотянет!
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец.
сегодня в 00:22
Ну один годик ещё сможет отыграть, я думаю)
Пару игра с званием чемпиона мира и потом на заслуженный отдых. Естественно с прощальным матчем где то на переполненном стадионе в Аргентина, вот это будет красивое завершение карьеры)
8rhj33ngvbcm
8rhj33ngvbcm
сегодня в 00:14
Теперь его не выгонишь...
Bobon
Bobon ответ Илья85 (раскрыть)
сегодня в 00:09
Никто не знает, как оно будет дальше. Где он будет играть к тому времени, в какой он будет форме. Может, он вообще через пару лет завершит карьеру. Мне вообще кажется, что ему просто хочется побегать в футболке сборной с 3-мя звездами, зная о том, что одна из звезд - его. А по поводу отбора, думаю, что он врядли будет основным к тому времени. Скорее, как игрок замены. Больше для примера тем, кто придет ему на смену.
kindpennywise
kindpennywise ответ Неэгоист (раскрыть)
сегодня в 00:08
Зачем сотню , когда можно даже и перебить рекорд Роналду. С новым тренером есть вероятность , что португальца в сборной больше не увидим. Теперь можно и ради рекордов поиграть. Форма позволяет. Ещё было это видно пл финалиссиме первой
Неэгоист
Неэгоист
сегодня в 00:05
Он и говорил, что это последняя игра на ЧМ, но не в сборной... Да и сотню надо выбить... Два мяча осталось..
Илья85
Илья85 ответ Bobon (раскрыть)
вчера в 23:59
Если посожет с отбором ,то поедет . Иначе ,это сломает игру аргентины . Потому что , это не рядовой игрок ,вся игра будет проходить через него . Тогда уж правильней будет вообще не участвовать в отборе
Asper
Asper ответ kindpennywise (раскрыть)
вчера в 23:46
🤦
протон
протон
вчера в 23:45
Твое право, Лео. Ты лучший из лучших и всем все доказал. Как и то, что в 35 лет ты способен тащить на себе эту сборную. Изменится ли что то в течении года? Не думаю. Пару лет еще спокойно можешь катать
kindpennywise
kindpennywise
вчера в 23:38
Если Рон поедет на евро в Германию увидим очередное противостояние между ними. Кто больше забьет и кто титул возьмёт)))
h_a_k_k_e_r
h_a_k_k_e_r
вчера в 23:38
Если продолжит так играть, то «лучший» исчезнет с поля зрения.
kindpennywise
kindpennywise
вчера в 23:36
По ходу хочет побить рекорды Рона
Bobon
Bobon ответ Roger Young (раскрыть)
вчера в 23:34
Не поедет он на следующий ЧМ. Он сам еще перед финалом об этом сказал. А вот сыграть на еще одном КА и помочь Аргентине пройти отбор на следующий ЧМ, думаю, ему по силам
Elliada
Elliada
вчера в 23:28
Это и раньше все знали. Месси говорил, что финал последняя игра именно на ЧМ. Еще сыграет на КА 2024, но уже с 3-мя звездочками и золотым кубком на футболке
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