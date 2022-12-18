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Маттеус: «Роналду – разочарование чемпионата мира»

вчера, 15:35

Экс-игрок сборной Германии Лотар Маттеус назвал форварда сборной Португалии Криштиану Роналду разочарованием чемпионата мира в Катаре:

Криштиану Роналду – это, конечно, большое разочарование этого чемпионата мира. Полная противоположность Лионелю Месси. Роналду своим эго навредил и себе, и команде.

Он был отличным футболистом, бомбардиром мирового уровня. Сейчас он постоянно разрушает свое наследие.

Мне сложно представить его в хоть каком-то клубе. Мне даже его жаль.

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Все комментарии
kindpennywise
kindpennywise ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 23:55
Мячи в плей-офф ЛЧ 2018/19, 2019/20 забивал именно он. Шанс дальше попробовать идти туринцам давал именно он. В последнем сезоне за Юве было видно, что сама команда в кризисе. Ты просто предвзятый хейтер. Для меня Роналду бесполезен стал только с августа этого года. Отрицать то что он вытащил из группы МЮ в ЛЧ сезона 201/22 глупо. Пересмотри игры. Ну и если бы не его 18 мячей никаких еврокубков у МЮ вообще бы даже не было
Elliada
Elliada ответ kindpennywise (раскрыть)
вчера в 23:41
Я не сужу по последним 5-ти месяцам. Он давно балласт. Я так называл его еще когда он был в Ювентусе и забивал пачками голы. Определение слова балласт это человек, приносящий мало пользы. Нельзя отрицать, что результаты Юве и МЮ стали хуже с его приходом. Кому нужны его 18 голов в АПЛ, если команда занимает 6 место, а до него второе. Сейчас МЮ на пятом месте и имеет игру в запасе, так что в теории 4 место. По поводу сборной. Он сдал еще в прошлом году в отборочных играх ЧМ, когда не смог помочь команде напрямую пробиться на ЧМ, был бесполезен и в стыковых матчах, и в Лиге Наций. А после провала в МЮ в этом сезоне уже было ясно, что ЧМ будет для него провальным.
kindpennywise
kindpennywise ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 23:33
Ты забыл всего его достижения и судишь его только по последним 5 месяцам. Если бы не он Сантуш так долго не был бы в сборной. Из группы на крупных турнирах сборную тащил именно он с 2016 по 2021 гг
протон
протон ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 17:50
Криштиану провел очень неудачный турнир по своим меркам, но сваливать на него поражение от Марокко - просто смешно. В первом тайме его вообще не было, да и во втором помимо него еще 10 португальцев находилось на поле. Остальные, видимо, играли блестяще, и только Роналду им помешал разгромить дерзких игроков из Африки.
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Locomotive Breath (раскрыть)
вчера в 17:25
в чем согласие? в том, что Роналду задушил тен хаг и потом Сантуш? Рон, впервые в жизни, ничего не решал, решали другие
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 17:23
Да уж, многие ветераны потеряли связь с реальностью.
Locomotive Breath
Locomotive Breath
вчера в 17:06
Я хоть и поклонник Роналду, но с Маттеусом соглашусь на все 100... даже чуть больше.
minamata
minamata
вчера в 16:52
Мне сложно представить его в хоть каком-то клубе.
Johnes
Johnes
вчера в 16:50
Он не просто провалил ЧМ, он обо76ся!
Elliada
Elliada
вчера в 16:41
Пока на Маттеуса не набросились поклонники балласта, я напомню. Лотар - чемпион мира и Европы, обладатель ЗМ. Так что не надо говорить, что он завидует и что он никто и его мнение ничего не значит.

Ключевая фраза: "Он был отличным футболистом, бомбардиром мирового уровня. Сейчас он постоянно разрушает свое наследие." Отличным, не великим. Был, а не есть.
Золoтой Мяч
Золoтой Мяч
вчера в 16:15
Персофаны во главе с Морганом - ваш выдох!
Carradona
Carradona
вчера в 15:38
Может вспомним ЧМ 98 , как Лотар Маттеус был самым большим разочарованием турнира
Гость
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