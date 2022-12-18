Маттеус: «Роналду – разочарование чемпионата мира»

Экс-игрок сборной Германии Лотар Маттеус назвал форварда сборной Португалии Криштиану Роналду разочарованием чемпионата мира в Катаре:
Криштиану Роналду – это, конечно, большое разочарование этого чемпионата мира. Полная противоположность Лионелю Месси. Роналду своим эго навредил и себе, и команде.
Он был отличным футболистом, бомбардиром мирового уровня. Сейчас он постоянно разрушает свое наследие.
Мне сложно представить его в хоть каком-то клубе. Мне даже его жаль.
Ключевая фраза: "Он был отличным футболистом, бомбардиром мирового уровня. Сейчас он постоянно разрушает свое наследие." Отличным, не великим. Был, а не есть.
Ключевая фраза: "Он был отличным футболистом, бомбардиром мирового уровня. Сейчас он постоянно разрушает свое наследие." Отличным, не великим. Был, а не есть.