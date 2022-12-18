Маттеус: «Роналду – разочарование чемпионата мира»

Экс-игрок сборной Германии назвал форварда сборной Португалии разочарованием чемпионата мира в Катаре:

Криштиану Роналду – это, конечно, большое разочарование этого чемпионата мира. Полная противоположность Лионелю Месси. Роналду своим эго навредил и себе, и команде.

Он был отличным футболистом, бомбардиром мирового уровня. Сейчас он постоянно разрушает свое наследие.

Мне сложно представить его в хоть каком-то клубе. Мне даже его жаль.