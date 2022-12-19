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Льорис: «Это грустная история, которая завершилась разочарованием»

вчера, 09:55
АргентинаЛоготип футбольный клуб Аргентина3 : 3Логотип футбольный клуб ФранцияФранцияЗакончился после серии пенальти

Голкипер сборной Франции Уго Льорис высказался о поражении своего коллектива в матче финала чемпионата мира 2022 против команды Аргентины (3:3, 4:2 по пенальти).

Это грустная история, которая завершилась разочарованием. Первый тайм мы провалили из-за огромного количества технических ошибок. Мы не выигрывали единоборства, соперник доставлял нам неприятности. Победа была бы логична.

В середине второго тайма мы почувствовали прилив гордости, и талант Килиана Мбаппе помог нам отыграться. Это можно сравнить с боксерским поединком, серия ударов.

Аргентинцы здорово вошли в игру, играли агрессивно, используя все аспекты игры. Мы медленно действовали всю игру. Вирус? Мы не хотим оправдываться, играли честно, отдав все силы. Ребят можно поздравить, ибо мы сражались до самого конца.

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Все комментарии
Joseph Dredd
Joseph Dredd ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 13:16
Он и созидатель и завершатель. Не знаю с чего Вы верите что это его последний финал, он молод, и пока ничего не располагает к тому что сборная Франции даже через десять лет перестанет быть одной из сильнейших в мире. Конечно же возможно что Килиану уже не видать золота Чемпионата Мира, но это ещё далеко не факт, и шансы не слишком низки на то что это произойдёт рано или поздно, по моему видению.
shur
shur
вчера в 10:52, ред.
...забей француз в доб.время на последней минуте, нет бахнул в упор в кипера, а мог стать героем Франции !!!!
Elliada
Elliada
вчера в 10:15
Не каждая сборная играла 2 финала подряд. Последними по-моему были бразильцы, так что респект Франции.

Все говорят о Мбаппе, но другие тоже внесли огромный вклад. Гризманн, Жиру, Чуамени, Рабьо и т. д.

Многие говорят, что Мбаппе молод и что у него еще будут финалы. Но я думаю, что это был последний его финал. Всё-таки Мбаппе больше завершатель, а не созидатель. Кроме 1/8 и финала он ничем не отметился. До финала сборную дотащили выше перечисленные. Из-за возраста это был их последний ЧМ. А Мбаппе один в поле не воин
Futurista
Futurista
вчера в 10:12
Серия ударов мало...надо было добивать...
Kenas Ter-Aristakessian
Kenas Ter-Aristakessian
вчера в 10:04
Все равно вы молодцы
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