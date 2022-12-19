Льорис: «Это грустная история, которая завершилась разочарованием»

Голкипер сборной Франции Уго Льорис высказался о поражении своего коллектива в матче финала чемпионата мира 2022 против команды Аргентины (3:3, 4:2 по пенальти).
Это грустная история, которая завершилась разочарованием. Первый тайм мы провалили из-за огромного количества технических ошибок. Мы не выигрывали единоборства, соперник доставлял нам неприятности. Победа была бы логична.
В середине второго тайма мы почувствовали прилив гордости, и талант Килиана Мбаппе помог нам отыграться. Это можно сравнить с боксерским поединком, серия ударов.
Аргентинцы здорово вошли в игру, играли агрессивно, используя все аспекты игры. Мы медленно действовали всю игру. Вирус? Мы не хотим оправдываться, играли честно, отдав все силы. Ребят можно поздравить, ибо мы сражались до самого конца.
Все говорят о Мбаппе, но другие тоже внесли огромный вклад. Гризманн, Жиру, Чуамени, Рабьо и т. д.
Многие говорят, что Мбаппе молод и что у него еще будут финалы. Но я думаю, что это был последний его финал. Всё-таки Мбаппе больше завершатель, а не созидатель. Кроме 1/8 и финала он ничем не отметился. До финала сборную дотащили выше перечисленные. Из-за возраста это был их последний ЧМ. А Мбаппе один в поле не воин
Все говорят о Мбаппе, но другие тоже внесли огромный вклад. Гризманн, Жиру, Чуамени, Рабьо и т. д.
Многие говорят, что Мбаппе молод и что у него еще будут финалы. Но я думаю, что это был последний его финал. Всё-таки Мбаппе больше завершатель, а не созидатель. Кроме 1/8 и финала он ничем не отметился. До финала сборную дотащили выше перечисленные. Из-за возраста это был их последний ЧМ. А Мбаппе один в поле не воин