Льорис: «Это грустная история, которая завершилась разочарованием»

Голкипер сборной Франции высказался о поражении своего коллектива в матче финала чемпионата мира 2022 против команды Аргентины (3:3, 4:2 по пенальти).

Это грустная история, которая завершилась разочарованием. Первый тайм мы провалили из-за огромного количества технических ошибок. Мы не выигрывали единоборства, соперник доставлял нам неприятности. Победа была бы логична.

В середине второго тайма мы почувствовали прилив гордости, и талант Килиана Мбаппе помог нам отыграться. Это можно сравнить с боксерским поединком, серия ударов.

Аргентинцы здорово вошли в игру, играли агрессивно, используя все аспекты игры. Мы медленно действовали всю игру. Вирус? Мы не хотим оправдываться, играли честно, отдав все силы. Ребят можно поздравить, ибо мы сражались до самого конца.