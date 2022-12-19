Скалони: «Быть на вершине, как сейчас – невероятное удовольствие»

Главный тренер сборной Аргентины эмоционально отреагировал на победу своей команды на чемпионате мира 2022.

Я думаю, мы все пока что этого не поняли. Это момент, которым надо искренне наслаждаться. Мы живем этим, мы проходили и через хорошее, и через плохое. Это обычное дело для нас. Быть на вершине, как сейчас – невероятное удовольствие, это уникально.

Я знаю, что многие говорят о семье. Но для меня... Не знаю, видит ли меня отец, но я думаю, что да. И моя мама... Они меня научили тому, что нельзя сдаваться, всегда нужно идти вперед. Сегодня это помогло.