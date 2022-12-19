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Скалони: «Быть на вершине, как сейчас – невероятное удовольствие»

вчера, 09:31
АргентинаЛоготип футбольный клуб Аргентина3 : 3Логотип футбольный клуб ФранцияФранцияЗакончился после серии пенальти

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони эмоционально отреагировал на победу своей команды на чемпионате мира 2022.

Я думаю, мы все пока что этого не поняли. Это момент, которым надо искренне наслаждаться. Мы живем этим, мы проходили и через хорошее, и через плохое. Это обычное дело для нас. Быть на вершине, как сейчас – невероятное удовольствие, это уникально.

Я знаю, что многие говорят о семье. Но для меня... Не знаю, видит ли меня отец, но я думаю, что да. И моя мама... Они меня научили тому, что нельзя сдаваться, всегда нужно идти вперед. Сегодня это помогло.

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Все комментарии
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 10:08
Оба Лионеля заслужили эту победу!
Futurista
Futurista
вчера в 09:43, ред.
Выиграли в лотерею...на поле шансы были равны...вратарю-гопнику скажи спасибо...
Alex12357
Alex12357
вчера в 09:38
То что был подкуп ФИФА-факт очевидный ,так что отойди в сторонкуи не порти футбол!
HOROVEL7
HOROVEL7
вчера в 09:32
Сборная Аргентины и Месси на вершине!
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