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Де Пауль: «Мы будем вечны, ибо смогли победить»

вчера, 09:12
АргентинаЛоготип футбольный клуб Аргентина3 : 3Логотип футбольный клуб ФранцияФранцияЗакончился после серии пенальти

Футболист сборной Аргентины Родриго де Пауль поделился мнением о победе своей команды на чемпионате мира 2022.

Мы чемпионы мира, не знаю, что здесь можно добавить. Я и представить себе не мог, что кубок окажется в моих руках.

Мы рождены, чтобы бороться. Это известно каждому аргентинцу. Но с каждым разом мы становились крепче... Сегодня один из самых важных дней в моей жизни.

Это путь в вечность. Мы будем вечны, ибо смогли победить. Сегодня флаг поднят в честь 26 человек, которые отдали ради этого все. Мы это заслужили.

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Все комментарии
Бубнин
Бубнин
вчера в 11:56, ред.
На пропускном пункте в вечность вас развернут обратно и через неделю-другую забудут, так как у них списках победителей чемпионата значится только одна фамилия - Месси.
ДСА
ДСА
вчера в 09:21
А могло бы закончиться всё трагедией после дубля Мбаппе...
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