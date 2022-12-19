Де Пауль: «Мы будем вечны, ибо смогли победить»

Футболист сборной Аргентины поделился мнением о победе своей команды на чемпионате мира 2022.

Мы чемпионы мира, не знаю, что здесь можно добавить. Я и представить себе не мог, что кубок окажется в моих руках.

Мы рождены, чтобы бороться. Это известно каждому аргентинцу. Но с каждым разом мы становились крепче... Сегодня один из самых важных дней в моей жизни.

Это путь в вечность. Мы будем вечны, ибо смогли победить. Сегодня флаг поднят в честь 26 человек, которые отдали ради этого все. Мы это заслужили.