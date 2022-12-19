Варан: «Команда проявила сильный характер, выложилась без остатка»

Защитник сборной Франции поделился впечатлениями от поражения в матче с командой Аргентины в финале чемпионата мира 2022 (3:3, 2:4 по пенальти).

Разумеется, нам очень грустно, мы отдали все силы. По ходу турнира мы прошли через множество преград. В течение часа мы не находились в игре. Но у нас были шансы на победу, я горжусь этой командой и тем, что я француз. Мы идем дальше с высоко поднятой головой.

Мы смогли вернуться в игру, когда она складывалась тяжело. Забили довольно быстро, а после этого физически мы были лучше. Мы давили и до конца верили в свои силы. Почти перевернули игру, которая началась ужасно. Матч шел замысловатым образом, но команда проявила сильный характер, выложилась без остатка. Это дало нам шанс вернуться в игру.

Нам очень жаль, но мы гордимся собой.