Пост Месси в соцсетях побил рекорд Роналду по лайкам среди спортсменов

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вчера, 18:56

Пост в социальной сети нападающего сборной Аргентины с фотографией, на которой он поднимает над головой Кубок мира, собрал рекордное количество лайков среди спортсменов. Пост оценили более 44 миллионов пользователей.

Предыдущий рекорд был установлен португальским форвардом . Его пост с фотографией, на которой он играет в шахматы с Месси, собрал 41,9 миллиона лайков.