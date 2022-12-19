Пост Месси в соцсетях побил рекорд Роналду по лайкам среди спортсменов

Пост в социальной сети нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси с фотографией, на которой он поднимает над головой Кубок мира, собрал рекордное количество лайков среди спортсменов. Пост оценили более 44 миллионов пользователей.
Предыдущий рекорд был установлен португальским форвардом Криштиану Роналду. Его пост с фотографией, на которой он играет в шахматы с Месси, собрал 41,9 миллиона лайков.
Вчера Аргентина обыграла Францию в финале ЧМ-2022 (3:3, 4:2 по пенальти). Месси впервые стал чемпионом мира.