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Пост Месси в соцсетях побил рекорд Роналду по лайкам среди спортсменов

вчера, 18:56
АргентинаЛоготип футбольный клуб Аргентина3 : 3Логотип футбольный клуб ФранцияФранцияЗакончился после серии пенальти

Пост в социальной сети нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси с фотографией, на которой он поднимает над головой Кубок мира, собрал рекордное количество лайков среди спортсменов. Пост оценили более 44 миллионов пользователей.

Предыдущий рекорд был установлен португальским форвардом Криштиану Роналду. Его пост с фотографией, на которой он играет в шахматы с Месси, собрал 41,9 миллиона лайков.

Вчера Аргентина обыграла Францию в финале ЧМ-2022 (3:3, 4:2 по пенальти). Месси впервые стал чемпионом мира.

Пост Месси в соцсетях побил рекорд Роналду по лайкам среди спортсменов

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Все комментарии
HOROVEL7
HOROVEL7
вчера в 23:53
Пост Месси с кубком ЧМ уже почти 50000000 лайками, чуть меньше чем за 24 ч.
John 5mith
John 5mith
вчера в 23:50
Вот это удар! Хрен с ним, с футболом, он для Роналду уже вряд ли важен. Но побить рекорд Криштиану на его поле, в Твиттере, - просто издевательство.
Кажется пора искать следы русских хакеров или вмешательства Кремля. Ну или хотя бы того что следом за ФИФА вся остальная планета тоже была куплена злым гномом ))
Magmessi.
Magmessi. ответ зигзаг (раскрыть)
вчера в 22:52
Точно!)
Magmessi.
Magmessi. ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 22:50
Месси, чемпион мира! Какие уж тут сны!))))))
112910415
112910415
вчера в 22:16
счастливый миг победы ...
ЦСКА 06
ЦСКА 06 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
вчера в 22:13
Суть в том что лайки ставили на его странице. А теперь месси на своем перебил
Beka_byaka
Beka_byaka ответ Romeo 777 (раскрыть)
вчера в 21:41, ред.
Забыл в конце добавить .... Деньги.))
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ Romeo 777 (раскрыть)
вчера в 21:39
И виной тому "бабки". В основном, во всяком случае.
25процентный клоун
25процентный клоун ответ 3ton (раскрыть)
вчера в 21:38
Это только в сладких снах персофанов.
Великий минифутбольщик
3ton
3ton
вчера в 21:20, ред.
В 2022 году Роналду унижен везде.
А конец года расставил все точки , кто Велик .
Месси - это гений футтбола и всей истории
ermak6848
ermak6848
вчера в 21:10
Остаётся только порадоваться..
Ravshan878
Ravshan878 ответ Сергеевич вернулся1 (раскрыть)
вчера в 21:00
Мессильяно + ГРОССМЕЙСТЕР.
Дайте ему шахматный корону.👑.
Ди Мария стало СУЛТАНОМ.
Мессильяно ШЕЙХАМ.
ЭТО КРУТО УВАЖАЕМЫЙ.
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 20:58
Людям спокойно не живется…рекорды, мекорды, лайки, майки, подписчики…
rbhggv42tsz2
rbhggv42tsz2
вчера в 20:41
Интересно, Феликс и Бруно хотя бы не с основных аккаунтов ставили? 😳 Чувствую, без серьëзного разбора и анализа не обойтись...
DXTK
DXTK
вчера в 20:30
После победы Аргентины и Месси с кубком чемпинов мира, Роналду пора завершать карьеру игрока........
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 20:23
Почти что месяц этих "лаек" ждали...
Куда же кобели и sуки убежали???
Неэгоист
Неэгоист
вчера в 20:07
Футболист и футбольный болтун... Это про Месси и Рунальду...
shlomo2
shlomo2
вчера в 20:05
Такого удара Рон точно не ждал.... что делать?...как теперь жить?...одни вопросы и нет ответов...
Elliada
Elliada
вчера в 19:52
После такого унижения балласт перейдёт в Телеграм
Futurista
Futurista
вчера в 19:47, ред.
Пост Роналду "Я 10 лет тренировал Месси в Ла Лиге" побил рекорд...
adrianes
adrianes
вчера в 19:40
на кристинино больное место надавил, "лайки"-это нечто португальское
Baggio R.
Baggio R. ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
вчера в 19:39
Уже нет)
HOROVEL6
HOROVEL6
вчера в 19:36
46,179,740 менее чем 20 ч.
зигзаг
зигзаг
вчера в 19:10
Добро победило!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 19:10
А 'шахматное' фото точно Рону принадлежало? Они же вдвоём на нём, а рекорд записан на дайвера.
В этом весь Криш...
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 19:09
Кристи как я понимаю из депрессии не выйдет никогда...
Agamaga........
Agamaga........
вчера в 19:06
Справедливо отметили
Elliada
Elliada
вчера в 19:04
Даже сутки не прошли, а уже побил рекорд балласта, чье фото месяц лайки набирало.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 19:00
Шах и мат гелевому.
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