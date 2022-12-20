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Хави: «Месси – лучший игрок в истории»

сегодня, 11:50
АргентинаЛоготип футбольный клуб Аргентина3 : 3Логотип футбольный клуб ФранцияФранцияЗакончился после серии пенальти

Главный тренер «Барселоны» Хави поздравил Лионеля Месси после победы Аргентины на мировом первенстве в Катаре.

Напомним, что аргентинская команда в финальном поединке одержала победу над Францией (3:3, 4:2 по пенальти).

Для зрителя это был невероятный финал. Это один из лучших матчей, что я видел в жизни. Считаю, что Аргентина была лучше и заслужила победу. Сочувствую Дембеле и Кунде.

Мы должны поздравить Лео Месси. Он не мог завершить карьеру, не выиграв чемпионат мира. Лео – лучший игрок в истории и мой друг.

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Все комментарии
Futurista
Futurista ответ 25процентный клоун (раскрыть)
сегодня в 13:25, ред.
Месси не каталонец)...он приблудный аргентинский гном...хотя похож...каталонцы в основном тоже все мелкие...гены прабабушки наверное...
Жасур Баратов
Жасур Баратов
сегодня в 12:27
Так точно!
Гор Тищенко
Гор Тищенко
сегодня в 12:24
    ermak6848
    ermak6848
    сегодня в 12:05
    Ой! захвалят Месси аргентинского, а потом кто-нибудь сглазит..
    нечитайло
    нечитайло
    сегодня в 12:05
    Можно по дискутировать
    Alex12357
    Alex12357
    сегодня в 12:05
    Лучший для кого?Аргентинцев-возможно,а так в каждой стране исть свои любимые футболисты,так что не нужно отвечать за всех-это некультурно и безграмотно!
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    сегодня в 12:02
    1.никогда не слушай Хави
    2.никогда не верь тому что говорит Хави
    3.никогда не слушай, что говорит каталонец о каталонце
    Неэгоист
    Неэгоист
    сегодня в 11:59
    Да..
    lotsman
    lotsman
    сегодня в 11:58
    Лучший в чьей истории. В истории Барселоны? В мировой истории, это слишком.
    56rp4v5aj7ff
    56rp4v5aj7ff
    сегодня в 11:57
    Лучший игрок в истории это Пеле.
    Гость
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