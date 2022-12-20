Главный тренер «Барселоны» Хави поздравил Лионеля Месси после победы Аргентины на мировом первенстве в Катаре.
Напомним, что аргентинская команда в финальном поединке одержала победу над Францией (3:3, 4:2 по пенальти).
Для зрителя это был невероятный финал. Это один из лучших матчей, что я видел в жизни. Считаю, что Аргентина была лучше и заслужила победу. Сочувствую Дембеле и Кунде.
Мы должны поздравить Лео Месси. Он не мог завершить карьеру, не выиграв чемпионат мира. Лео – лучший игрок в истории и мой друг.
2.никогда не верь тому что говорит Хави
3.никогда не слушай, что говорит каталонец о каталонце
2.никогда не верь тому что говорит Хави
3.никогда не слушай, что говорит каталонец о каталонце