Хави: «Месси – лучший игрок в истории»

Главный тренер «Барселоны» поздравил после победы Аргентины на мировом первенстве в Катаре.

Напомним, что аргентинская команда в финальном поединке одержала победу над Францией (3:3, 4:2 по пенальти).

Для зрителя это был невероятный финал. Это один из лучших матчей, что я видел в жизни. Считаю, что Аргентина была лучше и заслужила победу. Сочувствую Дембеле и Кунде.

Мы должны поздравить Лео Месси. Он не мог завершить карьеру, не выиграв чемпионат мира. Лео – лучший игрок в истории и мой друг.