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Пиоли: «До Златана „Милан“ не был командой, способной выиграть скудетто»

вчера, 20:28

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли рассказал, что он думает о нападающем своей команды Златане Ибрагимовиче:

Я считаю, что он обладает превосходным интеллектом. Когда Златан приехал, Милан не был командой, которая должна была выиграть чемпионат. У него хватило ума понять, как и когда нужно вмешаться, когда нужно быть жестким, а когда нужно помочь товарищам.

Златан хорош. Он никогда не бывает сытым, и это всегда было его сильной стороной. Он всегда хочет чего-то большего от себя самого, и требует большего от окружающих. Мы надеемся, что скоро он сможет вернуться к игре. Такие, как Ибрагимович — это чемпионы по своей сути, они одержимы желанием получить максимум от всего. Он просыпается утром, чтобы получить максимум от каждого дня. Когда он сосредоточен на цели, то разгоняется со скоростью 100 километров в час и не останавливается, пока не достигнет её.

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Все комментарии
monah-10
monah-10 ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 21:27
Это и так ясно, Ибра это Милан, и Милан это Ибра, без него ничего не было бы, и на будет, именно Ибра удержал в команде многих игроков, и именно ему клуб обязан там где он находится и должен находиться.
По мне лучший игрок мира без вариантов Месси, но на втором точно Ибра.
Ironigor
Ironigor
вчера в 20:32
Ну значит Златан является тем связующим звеном которого не было в команде.
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