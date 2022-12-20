Пиоли: «До Златана „Милан“ не был командой, способной выиграть скудетто»

Главный тренер «Милана» рассказал, что он думает о нападающем своей команды :

Я считаю, что он обладает превосходным интеллектом. Когда Златан приехал, Милан не был командой, которая должна была выиграть чемпионат. У него хватило ума понять, как и когда нужно вмешаться, когда нужно быть жестким, а когда нужно помочь товарищам.

Златан хорош. Он никогда не бывает сытым, и это всегда было его сильной стороной. Он всегда хочет чего-то большего от себя самого, и требует большего от окружающих. Мы надеемся, что скоро он сможет вернуться к игре. Такие, как Ибрагимович — это чемпионы по своей сути, они одержимы желанием получить максимум от всего. Он просыпается утром, чтобы получить максимум от каждого дня. Когда он сосредоточен на цели, то разгоняется со скоростью 100 километров в час и не останавливается, пока не достигнет её.