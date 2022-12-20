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Хави: «Педри и Гави лучше, чем Иньеста и я в 20 лет»

вчера, 18:48

Главный тренер «Барселоны» Хави подчеркнул свою уверенность в таланте молодых футболистов каталонского клуба:

Педри и Гави лучше, чем были мы с Иньестой в 20 лет. Они уже сейчас играют важную роль. Что касается Ансу Фати, во второй части сезона он будет выполнять более важные функции. Мы постепенно вводили его в игру, но в оставшиеся полгода от него будет многое зависеть.

С Бальде у нас есть вингер на следующие 15 лет. У него потрясающий технический и физический потенциал, у него есть настоящее и будущее.

Эти игроки являются гарантией успеха.

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Все комментарии
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 21:44
Ну, это он загнул!
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 18:50
Когда выиграют столько же, тогда будут лучше
Гость
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