Хави: «Педри и Гави лучше, чем Иньеста и я в 20 лет»

Главный тренер «Барселоны» подчеркнул свою уверенность в таланте молодых футболистов каталонского клуба:

Педри и Гави лучше, чем были мы с Иньестой в 20 лет. Они уже сейчас играют важную роль. Что касается Ансу Фати, во второй части сезона он будет выполнять более важные функции. Мы постепенно вводили его в игру, но в оставшиеся полгода от него будет многое зависеть.

С Бальде у нас есть вингер на следующие 15 лет. У него потрясающий технический и физический потенциал, у него есть настоящее и будущее.

Эти игроки являются гарантией успеха.