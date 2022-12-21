Хави: «В Лиге чемпионов нам не хватило зрелости»

Главный тренер «Барселоны» высказался о вылете каталонцев из Лиги чемпионов.

Жаль, что мы вылетели из Лиги чемпионов, но нужно сохранять веру и продолжать бороться. В этом сезоне мы хотим брать титулы, наш состав позволяет об этом думать. Я настроен оптимистично, думаю, нам это по силам. Мы приложили серьезные усилия, активировав известные рычаги, в раздевалке собрался замечательный коллектив.

Полагаю, нам следует быть самокритичными. С точки зрения футбола Лига чемпионов оказала на нас влияние, была возможность убить игру, а мы не сумели. Стоит объективно себя оценить на футбольном уровне – мы были обязаны пройти групповой этап.

Можно сказать, что в Лиге чемпионов нам не хватило зрелости. В нужный момент нужно было действовать более эффективно. Мы играли гораздо лучше «Баварии» в первом тайме, после этого они нас разорвали. Дома с «Интером» мы тоже имели шансы забить. Даже на последних минутах в Милане у нас оставалась надежда на ничью или победу. Это наш промах, следствие недостатка зрелости и эффективности.