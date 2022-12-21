Дибала: «В финале ЧМ-2022 я бил пенальти по центру по совету Мартинеса»

Нападающий сборной Аргентины признался, что бил свой удар в послематчевой серии пенальти в финале ЧМ -2022 против Франции по совету .

Я бил пенальти по центру именно по совету Мартинеса. Я понимал, что вышел только для того, чтобы пробить одиннадцатиметровый, мне нужно было сохранять самообладание. Я хотел нанести удар в угол, но Эми сказал мне: «Нанеси удар по центру, потому что их вратарь обязательно нырнет». Именно так все и вышло.