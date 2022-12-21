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Дибала: «В финале ЧМ-2022 я бил пенальти по центру по совету Мартинеса»

сегодня, 15:26
АргентинаЛоготип футбольный клуб Аргентина3 : 3Логотип футбольный клуб ФранцияФранцияЗакончился после серии пенальти

Нападающий сборной Аргентины Пауло Дибала признался, что бил свой удар в послематчевой серии пенальти в финале ЧМ-2022 против Франции по совету Эмилиано Мартинеса.

Я бил пенальти по центру именно по совету Мартинеса. Я понимал, что вышел только для того, чтобы пробить одиннадцатиметровый, мне нужно было сохранять самообладание. Я хотел нанести удар в угол, но Эми сказал мне: «Нанеси удар по центру, потому что их вратарь обязательно нырнет». Именно так все и вышло.

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Все комментарии
Лысый физрук
Лысый физрук ответ Elliada (раскрыть)
сегодня в 17:42
А там и ЛЧ и очередной вылет мешка. И тогда снова придется вспоминать этот спектакль 2022
Лысый физрук
Лысый физрук
сегодня в 17:41
По совету Инфантино. Главного режиссёра этого спектакля. Примадонну сыграл гном.
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Elliada (раскрыть)
сегодня в 17:34
Ты даже в этом ответе два раза написал его фамилию, а я назвал лучшего игрока Аргентины, вот и всё
Elliada
Elliada ответ 25процентный клоун (раскрыть)
сегодня в 17:09
Я похвалил Дибалу. Где слово про Месси? По-моему тебе не дает покоя чемпионство Месси. Не бери в голову. Через неделю начнутся чемпионаты, про ЧМ будут говорить меньше.
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Elliada (раскрыть)
сегодня в 17:07
Да я то спокоен, а тебя смотрю прям задевают темы про аргентиских игроков где не обсуждают невеликого игрока)
Elliada
Elliada ответ 25процентный клоун (раскрыть)
сегодня в 16:55
Всё еще не успокоился, что Месси ЧМ?
Elliada
Elliada
сегодня в 16:55
Пробить пенальти в финале ЧМ это тоже честь и большая ответственность. Дибала справился на отлично. Главное забить. Как, куда - неважно.

Все аргентинцы забили. Многие думают, что пенальти лотерея. Как получится. Но это важная часть футбола и на удачу рассчитывать не надо.
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 16:22
Главное что получилось,да и Льорис слабак
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 15:49
Эмилиано великий, вот кто великий, вот кто заправлял всем праздником, а не бородатый пенальтист.
Imrebellion
Imrebellion
сегодня в 15:39
Дибала красавчик. Не ныл за игровое время. Вон англичане, португальцы, бразильцы и остальные думали победы будут по количеству звезд в составе и поплатились.
Варвар7
Варвар7
сегодня в 15:29
Но пробил Пауло очень хладнокровно.
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