Романцев: «Я бы не посадил Роналду в запас. Существуют неписаные законы»

Экс-наставник «Спартака» и сборной России заявил, что не решился бы посадить в запас нападающего .

Португалец два матча на ЧМ -2022 начинал на скамейке запасных.

Я бы не пошёл на такую замену. Прежде всего потому, что Роналду — из тех, кто за счёт непредсказуемости и невероятного чутья способен в одиночку решить судьбу любого матча. Именно поэтому Криштиану, как и Месси с Марадоной, принадлежит к касте неприкасаемых. Для звёзд такой величины в футболе существуют свои неписаные законы, согласно которым на поле к ним следует относиться предельно уважительно. Нельзя грубить, атаковать сзади, бить локтем в лицо. И ещё одно обязательное условие — если они здоровы, то место в составе им должно быть гарантировано. Сантуш отступил от этого правила. В матче против Швейцарии он угадал — это сработало. А с Марокко — пролетел. Возможно, тренер пошёл на такой рискованный шаг из-за личных разногласий с Роналду, о которых мы не знаем.