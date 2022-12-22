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Романцев: «Я бы не посадил Роналду в запас. Существуют неписаные законы»

сегодня, 09:51

Экс-наставник «Спартака» и сборной России Олег Романцев заявил, что не решился бы посадить в запас нападающего Криштиану Роналду.

Португалец два матча на ЧМ-2022 начинал на скамейке запасных.

Я бы не пошёл на такую замену. Прежде всего потому, что Роналду — из тех, кто за счёт непредсказуемости и невероятного чутья способен в одиночку решить судьбу любого матча. Именно поэтому Криштиану, как и Месси с Марадоной, принадлежит к касте неприкасаемых. Для звёзд такой величины в футболе существуют свои неписаные законы, согласно которым на поле к ним следует относиться предельно уважительно. Нельзя грубить, атаковать сзади, бить локтем в лицо. И ещё одно обязательное условие — если они здоровы, то место в составе им должно быть гарантировано. Сантуш отступил от этого правила. В матче против Швейцарии он угадал — это сработало. А с Марокко — пролетел. Возможно, тренер пошёл на такой рискованный шаг из-за личных разногласий с Роналду, о которых мы не знаем.

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Все комментарии
Ballon dOr1984
Ballon dOr1984 ответ stavr74 (раскрыть)
сегодня в 12:29
разве Сантуш gay? смешно )
galem72
galem72
сегодня в 11:29
"...за счёт непредсказуемости и невероятного чутья способен в одиночку решить судьбу любого матча..."

Не хватает перед словом "способен" добавить глагол "был". Его топовое время прошло, но ни он, ни его воздыхатели упорно это отрицают, и дальше продолжают хвалить его за игру, которой нет уже второй сезон.
Но это только одна из двух бед. Вторая же, не менее проблемная, — его токсичность. Порток просто выдувает тёплую атмосферу в клубе своими истериками, нарциссизмом, футбольным эгоизмом и огромной зарплатой.
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 11:27
Всем хейтерам ответ на вопрос кто главный виновник провала портов от легенды тренерского цеха
Илья85
Илья85
сегодня в 11:03
Странное суддение такого человека и такого проффеионала. Что значит угадал ?тренер ведь состав выставляет не гаданием . А что,Португалия не проигрыаала соперникам и по слабже с топовым Роналду ?
stavr74
stavr74
сегодня в 10:26
Закон то есть, но сейчас футболом руководят геи и у них
свои законы
Лысый физрук
Лысый физрук ответ f4pb3gm9p69f (раскрыть)
сегодня в 10:06
    f4pb3gm9p69f
    f4pb3gm9p69f
    сегодня в 10:00, ред.
    Природу не обманешь. Роналду уже не тот.
    Elliada
    Elliada
    сегодня в 09:58
    В матче с Швейцарией Сантуш угадал? Тогда тен Хаг 3 месяца угадывал
    Гость
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