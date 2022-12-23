Вице-президент РФС прокомментировал возможный переход в АФК

Вице-президент РФС Денис Соловьёв прокомментировал ситуацию с возможным переходом РФС из УЕФА в Азиатскую футбольную конфедерацию (АФК).

Решение будет принято до 31 декабря 2022 года. Дело в том, что если мы не подаём заявление о выходе из УЕФА до последнего дня финансового года, то они могут сказать, что станут рассматривать наш вопрос в июле 2024. Так мы теряем полтора года. Если мы принимаем решение о выходе, то до 31-го числа их надо уведомить. Тогда УЕФА должен рассмотреть наш вопрос за полгода.

Как будет приниматься решение? На исполкоме по видеосвязи.