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Вице-президент РФС прокомментировал возможный переход в АФК

сегодня, 16:14

Вице-президент РФС Денис Соловьёв прокомментировал ситуацию с возможным переходом РФС из УЕФА в Азиатскую футбольную конфедерацию (АФК).

Решение будет принято до 31 декабря 2022 года. Дело в том, что если мы не подаём заявление о выходе из УЕФА до последнего дня финансового года, то они могут сказать, что станут рассматривать наш вопрос в июле 2024. Так мы теряем полтора года. Если мы принимаем решение о выходе, то до 31-го числа их надо уведомить. Тогда УЕФА должен рассмотреть наш вопрос за полгода.

Как будет приниматься решение? На исполкоме по видеосвязи.

О чём говорили на заседании сегодня? Многие концентрировались на рисках. Их много. Но есть риски и есть «ничего». На исполкоме сказано о том, чтобы проработать процедуру перехода. Если мы увидим, что дорога имеет успешное завершение, то двигаться в эту сторону. Никто не хочет направить заявление о выходе в УЕФА, прийти в АФК и услышать «мы вас не берём». Да, времени мало. Осталось меньше недели, чтобы решение принять.

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Все комментарии
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Храневец (раскрыть)
сегодня в 18:47
Уважаемый, Казахстан расположен в Азии 100%, однако играет в турнирах в Европе. Членство в Федерации допускает это.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Твой Арсен (раскрыть)
сегодня в 18:45
Все не так просто. В Азии есть такие страны как Япония, Ю.Корея, Автралия (тоже в АФК входит), которые с нами играть не будут. Поэтому ФИФА может заблокировать этот переход.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 18:39
Сейчас идут разговоры, что наших допустят к Олимпиаде возможно допустят и к ЧЕ и ЧМ, надо всё разведать и убедиться во всех ситувциях.
Твой Арсен
Твой Арсен
сегодня в 18:35
Лучше играть в Азии, чем не играть нигде. Лучше не играть нигде, чем играть в Европе. Надо давно было забрать крымские клубы, воссоздать Шахтер и переходить в другую футбольную федерацию. Только время зря потеряли.
112910415
112910415
сегодня в 18:25
смелое движение в тупик - тоже выбор
Храневец
Храневец
сегодня в 18:24
Будем играть с Монголией Камбоджой Брунеем .Экзотика !!!!!!!!!Вот только вопрос .Мы домашнии матчи должны будем играть на территории Азии РФ или в любом городе РФ .Кто знает ответьте .
Константин Белых
Константин Белых ответ Байкал-38 (раскрыть)
сегодня в 17:56
Еще бы из МОК выйти создав с китайцами свою движуху в спорте( за деньгами дело не встанет) То пусть они и соревнуются с гомосеками и трансами там где пиндосы все решают. а в азии нужно создавать аналог ЛЧ типа азиатской суперлиги с клубами Китая Катара и всех у кого бабло и кто заинтересован. с огромными призовыми. и при таких раскладах скоро УЕФА будет курить в сторонке. Да и леги поедут туда где платят больше. А судя по надвигающемуся кризису в Европе такой расклад не за горами.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 17:42, ред.
Можно писать оды на 20 абзацев, строя воздушные замки, стуча дырявым лаптем себя в грудь, проорав в очередной раз о своём сегодняшнем - эфемерном величии..., а можно элементарно посмотреть на себя в зеркало и честно - на трезвую голову, признаться самим себе, кто мы есть в футболе, да и вообще во всём... на этом земном шаре.
Мы сейчас, как страна, к сожалению, приближаемся к той точке, которая предопределяет полное отчуждение от внешнего мира как в политическом, так и в социально-экономическом аспектах.
А касаемо футбола... Начнём сейчас дерготню с переходами ... и сами же встанем в ступор при ответе на простой - детский вопрос : "А что мы будем делать, если нам и в АФК откажут ?"
Поэтому..., нехрен пока дёргаться и метаться, как та обезьяна из анекдота..., раздражая своими глупыми телодвижениями и без того недоброжелательный фон старого света...
Играла Европа без нас в футбол, сейчас прекрасно играет, и будет играть, в ус не дуя. А вот мы без неё, как показали таджики и узбеки, деградируем семимильными шагами.

P.S. И ещё..., кое о чём. Ляпать и предлагать за клавиатурой то, за что сам не в ответе - большого ума и храбрости не надо.
ABir
ABir
сегодня в 17:25
Раз решили, надо действовать. Лучше быть в более или менее сейчас близкой к нам Азии, чем все время извиняться и быть просителями в европе.
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 17:09
Собственно говоря вице-президент РФС Денис Соловьёв подтверждает то о чём я говорил ранее.
Видать предварительная договорённость с АФК есть и теперь осталось только взвесить все за и против.
Тем кто говорить, а для чего мы там нужны и типа зачем им нужен сильный конкурент, то тут всё банально и просто.
Во первых это политика, а не спорт, причём УЕФА как говориться первыми начали, исключив Россию чисто по политическим мотивам.
Напомню, что АФК в подавляющем большинстве состоит из союзников России, которые не откажут.
Во вторых ФИФА окажется в очень подвешенном состоянии и не признать переход России из УЕФА в АФК будет выглядеть как выстрел себе в голову, уж очень уж политизировано всё. А оставлять такого представителя вне какой то ассоциации это за гранью возможного даже для ФИФА.
В третьих, но уже по спортивной, ну и опять же по политической ветви. Приобретении в своей ассоциации сильной сборной с большой и славной историей повышает не только конкуренцию, но ещё и престиж.
А что УЕФА? А они только теряют от этого и возможно первый раз в истории создастся такой прецедент, что в будущем ох как аукнется.
Думаю УЕФА будет уговаривать нас не делать поспешных решении, оттягивая время в надежде, что в вопросе из-за чего их вынудили без всяких основании отстранить Россию всё решиться и они опять включат нас к себе.


Это мой взгляд на ситуацию, а теперь хочу высказать моё мнение.
Как бы не хотелось, но нам надо выходить из дискредитировавшей себя УЕФА и переходить в АФК!
Да это тяжёлое решение, но как говориться выбора нет.

Да можно сказать, мол надо подождать и когда то нас вернут, но...
Давайте будем честны! Всё началось с 2008 года, а подготавливалось ещё раньше. Потом в чём нас только не обвиняли, как только нас не наказывали, лишали флага, гимна, названия страны, спортсмены подавали отдельные заявки, а мы (это про чиновников и некоторых наивных) надеялись, что вот вот нас простят и допустят, но сейчас нас вообще исключили и что? Дальше унижаться?
Может хватит и если им надо, то пусть они за нами бегают. А история показывает, что Европа хоть объединяется раз в сто лет что бы получить от нас люлей, но они без нас не могут.
Я всё сказал, это моё личное мнение, а каждый волен думать по своему, но прежде чем мне писать лучше подумайте, ну и в историю вопроса загляните, а лучше ещё и историю подучите.
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 16:38
Мы не Европа...
Что в этом плохого?
Zak11
Zak11
сегодня в 16:37
УЕФА на рассмотрении может отказать РФ в выходе из её состава. Такой вариант тоже возможен. И тогда смысл от таких заявлений?
Знатог
Знатог
сегодня в 16:37
да, надо в АФриКу.
HOROVEL8
HOROVEL8
сегодня в 16:21
Пора в Африку, там жарко будет для вас.
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