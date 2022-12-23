Вице-президент РФС прокомментировал возможный переход в АФК

Вице-президент РФС Денис Соловьёв прокомментировал ситуацию с возможным переходом РФС из УЕФА в Азиатскую футбольную конфедерацию (АФК).
Решение будет принято до 31 декабря 2022 года. Дело в том, что если мы не подаём заявление о выходе из УЕФА до последнего дня финансового года, то они могут сказать, что станут рассматривать наш вопрос в июле 2024. Так мы теряем полтора года. Если мы принимаем решение о выходе, то до 31-го числа их надо уведомить. Тогда УЕФА должен рассмотреть наш вопрос за полгода.
Как будет приниматься решение? На исполкоме по видеосвязи.
О чём говорили на заседании сегодня? Многие концентрировались на рисках. Их много. Но есть риски и есть «ничего». На исполкоме сказано о том, чтобы проработать процедуру перехода. Если мы увидим, что дорога имеет успешное завершение, то двигаться в эту сторону. Никто не хочет направить заявление о выходе в УЕФА, прийти в АФК и услышать «мы вас не берём». Да, времени мало. Осталось меньше недели, чтобы решение принять.
Мы сейчас, как страна, к сожалению, приближаемся к той точке, которая предопределяет полное отчуждение от внешнего мира как в политическом, так и в социально-экономическом аспектах.
А касаемо футбола... Начнём сейчас дерготню с переходами ... и сами же встанем в ступор при ответе на простой - детский вопрос : "А что мы будем делать, если нам и в АФК откажут ?"
Поэтому..., нехрен пока дёргаться и метаться, как та обезьяна из анекдота..., раздражая своими глупыми телодвижениями и без того недоброжелательный фон старого света...
Играла Европа без нас в футбол, сейчас прекрасно играет, и будет играть, в ус не дуя. А вот мы без неё, как показали таджики и узбеки, деградируем семимильными шагами.
P.S. И ещё..., кое о чём. Ляпать и предлагать за клавиатурой то, за что сам не в ответе - большого ума и храбрости не надо.
Мы сейчас, как страна, к сожалению, приближаемся к той точке, которая предопределяет полное отчуждение от внешнего мира как в политическом, так и в социально-экономическом аспектах.
А касаемо футбола... Начнём сейчас дерготню с переходами ... и сами же встанем в ступор при ответе на простой - детский вопрос : "А что мы будем делать, если нам и в АФК откажут ?"
Поэтому..., нехрен пока дёргаться и метаться, как та обезьяна из анекдота..., раздражая своими глупыми телодвижениями и без того недоброжелательный фон старого света...
Играла Европа без нас в футбол, сейчас прекрасно играет, и будет играть, в ус не дуя. А вот мы без неё, как показали таджики и узбеки, деградируем семимильными шагами.
P.S. И ещё..., кое о чём. Ляпать и предлагать за клавиатурой то, за что сам не в ответе - большого ума и храбрости не надо.
Видать предварительная договорённость с АФК есть и теперь осталось только взвесить все за и против.
Тем кто говорить, а для чего мы там нужны и типа зачем им нужен сильный конкурент, то тут всё банально и просто.
Во первых это политика, а не спорт, причём УЕФА как говориться первыми начали, исключив Россию чисто по политическим мотивам.
Напомню, что АФК в подавляющем большинстве состоит из союзников России, которые не откажут.
Во вторых ФИФА окажется в очень подвешенном состоянии и не признать переход России из УЕФА в АФК будет выглядеть как выстрел себе в голову, уж очень уж политизировано всё. А оставлять такого представителя вне какой то ассоциации это за гранью возможного даже для ФИФА.
В третьих, но уже по спортивной, ну и опять же по политической ветви. Приобретении в своей ассоциации сильной сборной с большой и славной историей повышает не только конкуренцию, но ещё и престиж.
А что УЕФА? А они только теряют от этого и возможно первый раз в истории создастся такой прецедент, что в будущем ох как аукнется.
Думаю УЕФА будет уговаривать нас не делать поспешных решении, оттягивая время в надежде, что в вопросе из-за чего их вынудили без всяких основании отстранить Россию всё решиться и они опять включат нас к себе.
Это мой взгляд на ситуацию, а теперь хочу высказать моё мнение.
Как бы не хотелось, но нам надо выходить из дискредитировавшей себя УЕФА и переходить в АФК!
Да это тяжёлое решение, но как говориться выбора нет.
Да можно сказать, мол надо подождать и когда то нас вернут, но...
Давайте будем честны! Всё началось с 2008 года, а подготавливалось ещё раньше. Потом в чём нас только не обвиняли, как только нас не наказывали, лишали флага, гимна, названия страны, спортсмены подавали отдельные заявки, а мы (это про чиновников и некоторых наивных) надеялись, что вот вот нас простят и допустят, но сейчас нас вообще исключили и что? Дальше унижаться?
Может хватит и если им надо, то пусть они за нами бегают. А история показывает, что Европа хоть объединяется раз в сто лет что бы получить от нас люлей, но они без нас не могут.
Я всё сказал, это моё личное мнение, а каждый волен думать по своему, но прежде чем мне писать лучше подумайте, ну и в историю вопроса загляните, а лучше ещё и историю подучите.
Видать предварительная договорённость с АФК есть и теперь осталось только взвесить все за и против.
Тем кто говорить, а для чего мы там нужны и типа зачем им нужен сильный конкурент, то тут всё банально и просто.
Во первых это политика, а не спорт, причём УЕФА как говориться первыми начали, исключив Россию чисто по политическим мотивам.
Напомню, что АФК в подавляющем большинстве состоит из союзников России, которые не откажут.
Во вторых ФИФА окажется в очень подвешенном состоянии и не признать переход России из УЕФА в АФК будет выглядеть как выстрел себе в голову, уж очень уж политизировано всё. А оставлять такого представителя вне какой то ассоциации это за гранью возможного даже для ФИФА.
В третьих, но уже по спортивной, ну и опять же по политической ветви. Приобретении в своей ассоциации сильной сборной с большой и славной историей повышает не только конкуренцию, но ещё и престиж.
А что УЕФА? А они только теряют от этого и возможно первый раз в истории создастся такой прецедент, что в будущем ох как аукнется.
Думаю УЕФА будет уговаривать нас не делать поспешных решении, оттягивая время в надежде, что в вопросе из-за чего их вынудили без всяких основании отстранить Россию всё решиться и они опять включат нас к себе.
Это мой взгляд на ситуацию, а теперь хочу высказать моё мнение.
Как бы не хотелось, но нам надо выходить из дискредитировавшей себя УЕФА и переходить в АФК!
Да это тяжёлое решение, но как говориться выбора нет.
Да можно сказать, мол надо подождать и когда то нас вернут, но...
Давайте будем честны! Всё началось с 2008 года, а подготавливалось ещё раньше. Потом в чём нас только не обвиняли, как только нас не наказывали, лишали флага, гимна, названия страны, спортсмены подавали отдельные заявки, а мы (это про чиновников и некоторых наивных) надеялись, что вот вот нас простят и допустят, но сейчас нас вообще исключили и что? Дальше унижаться?
Может хватит и если им надо, то пусть они за нами бегают. А история показывает, что Европа хоть объединяется раз в сто лет что бы получить от нас люлей, но они без нас не могут.
Я всё сказал, это моё личное мнение, а каждый волен думать по своему, но прежде чем мне писать лучше подумайте, ну и в историю вопроса загляните, а лучше ещё и историю подучите.
Что в этом плохого?
Что в этом плохого?