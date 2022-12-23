Эмилиано Мартинес: «Я мечтал подарить Кубок лучшему игроку мира — Месси»

Вратарь сборной Аргентины высказался о партнёре по команде .

Моей мечтой было подарить Лионелю Месси титул с национальной сборной. Он получил Кубок Америки, Финалиссиму. Моей мечтой как вратаря, как спортсмена было подарить Кубок мира лучшему игроку мира, чтобы больше не было никаких сомнений в том, что он лучший игрок в истории. После чемпионата мира я отправил ему сообщение с благодарностью за то, что он подарил мне Кубок мира, и он ответил тем же. Удивительно, что лучший игрок в мире уважает тебя.