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Эмилиано Мартинес: «Я мечтал подарить Кубок лучшему игроку мира — Месси»

сегодня, 15:19
АргентинаЛоготип футбольный клуб Аргентина3 : 3Логотип футбольный клуб ФранцияФранцияЗакончился после серии пенальти

Вратарь сборной Аргентины Эмилиано Мартинес высказался о партнёре по команде Лионеле Месси.

Моей мечтой было подарить Лионелю Месси титул с национальной сборной. Он получил Кубок Америки, Финалиссиму. Моей мечтой как вратаря, как спортсмена было подарить Кубок мира лучшему игроку мира, чтобы больше не было никаких сомнений в том, что он лучший игрок в истории. После чемпионата мира я отправил ему сообщение с благодарностью за то, что он подарил мне Кубок мира, и он ответил тем же. Удивительно, что лучший игрок в мире уважает тебя.

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Все комментарии
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
сегодня в 16:44
Тогда можно сказать что Коман и Тчуамени подарили им этот кубок.
Cympak-05
Cympak-05 ответ 25процентный клоун (раскрыть)
сегодня в 16:28
Звёздный год в сборной. Нонейм тащит в воротах уже третий трофей для сборной за год. У которой не было давно трофеев
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 16:14
Что он употребляет вторрй месяц
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 15:51, ред.
"Удивительно, что лучший игрок в мире уважает тебя."

И действительно удивляет, как Месси может уважать это ... , после всего произошедшего за последние 5 дней.
RoArt
RoArt
сегодня в 15:43
Насмешил, пенальтесси - худший игрок мира!
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 15:20
Не подарить, а дать подержать.
Гость
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