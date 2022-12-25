«Крылья Советов» объявили о трансфере лучшего бомбардира РПЛ Сычевого

Пресс-служба «Крыльев Советов» объявила о трансфере нападающего «Оренбурга» .

Нападающий Владимир Сычевой переходит в «Крылья Советов». Футболист подписал с нашим клубом контракт на 3,5 года. Владимир будет выступать за нашу команду под фамилией Писарский. С игровым номером футболист определится позднее.