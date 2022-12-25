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«Крылья Советов» объявили о трансфере лучшего бомбардира РПЛ Сычевого

сегодня, 12:07

Пресс-служба «Крыльев Советов» объявила о трансфере нападающего «Оренбурга» Владимира Сычевого.

Нападающий Владимир Сычевой переходит в «Крылья Советов». Футболист подписал с нашим клубом контракт на 3,5 года. Владимир будет выступать за нашу команду под фамилией Писарский. С игровым номером футболист определится позднее.

В текущем сезоне РПЛ Владимир является лучшим бомбардиром Чемпионата – он забил 14 голов в 15 матчах. Также на его счету 2 голевые передачи. В ноябре Сычевой дебютировал за сборную России, сыграв в товарищеском матче против Таджикистана.

«Крылья Советов» объявили о трансфере лучшего бомбардира РПЛ Сычевого

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Все комментарии
Andrei Galash
Andrei Galash
сегодня в 12:25
Не вижу особой разницы между Оренбургом и Крыльями, не вижу ни каких перспектив для развития - что там, что в другой команде таково же уровня Сычевой-Писарский будет хорошим игроком среднего уровня.
Сп62
Сп62
сегодня в 12:20
Не понял, а зачем выступать под другой фамилией?
Литейный 4 returned
Литейный 4 returned
сегодня в 12:18
Не вижу в этом переходе его будущего прогресса.
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 12:17
Это вам не про Мбаппе какого-нибудь новость!
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 12:13
Пусть попробует себя в другой команде. может будет ступенькой вверх. с легкой руки Крылышек!
В конце концов, не жену поменял...)
Devjatiy
Devjatiy
сегодня в 12:09
Поменял шило на мыло.
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