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Бывший полузащитник ЦСКА Языджи может перейти в «Зенит»

вчера, 15:27

Полузащитник «Лилля» Юсуф Языджи может вернуться в РПЛ, где он уже выступал за ЦСКА.

По данным источника, интерес к турецкому футболисту проявляет «Зенит».

В нынешнем сезоне Языджи выступает на правах аренды за «Трабзонспор».

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 19:54
Не может...
Потому что в Зените уже 9 полузащитников...
Потому что не бразилец...
Потому что у него ещё 1,5 года контракта...с Лиллем..
Boricku
Boricku
вчера в 16:25
Там лавки с подогревом
ermak6848
ermak6848 ответ Любoмир (раскрыть)
вчера в 16:15
нужен, есть вакансия и зарплата выше..
ermak6848
ermak6848
вчера в 16:15
Этот перейдёт не задумываясь тк есть вакансия, да и Зарплата повыше..
Любoмир
Любoмир
вчера в 15:32
Вот даже и не знаю.... а нужен ли он Зени?.... и кто тогда на лавку сядет?
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