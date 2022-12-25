Бывший полузащитник ЦСКА Языджи может перейти в «Зенит»

Полузащитник «Лилля» Юсуф Языджи может вернуться в РПЛ, где он уже выступал за ЦСКА.
По данным источника, интерес к турецкому футболисту проявляет «Зенит».
В нынешнем сезоне Языджи выступает на правах аренды за «Трабзонспор».
Полузащитник «Лилля» Юсуф Языджи может вернуться в РПЛ, где он уже выступал за ЦСКА.
По данным источника, интерес к турецкому футболисту проявляет «Зенит».
В нынешнем сезоне Языджи выступает на правах аренды за «Трабзонспор».
Потому что в Зените уже 9 полузащитников...
Потому что не бразилец...
Потому что у него ещё 1,5 года контракта...с Лиллем..
Потому что в Зените уже 9 полузащитников...
Потому что не бразилец...
Потому что у него ещё 1,5 года контракта...с Лиллем..