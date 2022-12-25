Бывший полузащитник ЦСКА Языджи может перейти в «Зенит»

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вчера, 15:27

Полузащитник «Лилля» может вернуться в РПЛ , где он уже выступал за ЦСКА .

По данным источника, интерес к турецкому футболисту проявляет «Зенит».

В нынешнем сезоне Языджи выступает на правах аренды за «Трабзонспор».