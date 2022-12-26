Божович: «Бердыев может помочь не только „Сочи“, но и Дзюбе»

Экс-тренер «Амкара», «Ростова» и ряда других российских команд поделился мнением о назначении на пост наставника «Сочи».

Бердыев — один из лучших российских тренеров. Я думаю, он может помочь не только «Сочи», но и Артему Дзюбе. Это будет последний шанс для Артема? При Бердыеве он сможет еще год-два играть на хорошем уровне.

Я знаком с Курбаном Бекиевичем, он очень воспитанный и честный человек. Каждый игрок очень хорошо о нем отзывается и как о человеке, и как о тренере. Он очень сильный специалист. Вспомните, как он обыгрывал с «Рубином» «Барселону».