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Божович: «Бердыев может помочь не только „Сочи“, но и Дзюбе»

вчера, 15:33

Экс-тренер «Амкара», «Ростова» и ряда других российских команд Миодраг Божович поделился мнением о назначении Курбана Бердыева на пост наставника «Сочи».

Бердыев — один из лучших российских тренеров. Я думаю, он может помочь не только «Сочи», но и Артему Дзюбе. Это будет последний шанс для Артема? При Бердыеве он сможет еще год-два играть на хорошем уровне.

Я знаком с Курбаном Бекиевичем, он очень воспитанный и честный человек. Каждый игрок очень хорошо о нем отзывается и как о человеке, и как о тренере. Он очень сильный специалист. Вспомните, как он обыгрывал с «Рубином» «Барселону».

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Все комментарии
МапС
МапС
вчера в 17:26
Зачем Дзюбе помощь? Он на самообслуживании.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 17:11
С Бердыевым что ли все решено,уже тренер Сочи ?
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 16:33
Что-то зловещее в этом интервью. Нахваливая тут же мину подкладывает, доброжелатель.
Djebrael
Djebrael
вчера в 16:23
Не будет связываться Курбан с Дзюбой...
ДСА
ДСА
вчера в 15:48
Дзюбе уже никто не сможет помочь, он растренирован и вряд ли восстановит былые ккрндиции.
Гость
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