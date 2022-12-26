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Спортивный юрист: «УЕФА может не отпустить Россию в АФК»

вчера, 20:07

Спортивный юрист Михаил Прокопец прокомментировал возможный переход РФС в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК).

Было бы безумием идти на такой шаг без предварительного диалога с ФИФА. Просто безумием. Дело не в том, как технически происходит голосование. Если нужно, то соберут конгресс по Zoom. Важнее другое. Вот выходят руководители РФС и говорят о желании перейти в Азию. Нужно спросить: а вы это обсудили с ФИФА? Именно от ФИФА у нас висит бан на чемпионаты мира. Для чего всё это делается? Чтобы мы точно так же пропускали мундиали, находясь в азиатской федерации?

УЕФА может не отпустить Россию в АФК. Переход возможен только при получении письма от УЕФА со словами «мы не возражаем». Без этого процедура просто не состоится.

Но я бы смотрел не на УЕФА, а на ФИФА. Мне кажется, УЕФА вообще всё равно. Россия для них не такая важная часть футбольного сообщества, чтобы сильно об этом переживать. Нам нужно определиться, зачем мы сами это делаем. Если мы хотим играть на чемпионатах мира, то без ФИФА тут не обойтись. При отстранении России у них было два основных аргумента: безопасность и отказ сборных встречаться с Россией. Тут возникает вопрос: если мы выйдем на чемпионат мира от Азии и снова попадём на Польшу, то что произойдёт? Для меня это главный вопрос.

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Источник: championat.com
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Все комментарии
chn6z74gd2m4
chn6z74gd2m4
сегодня в 02:53, ред.
А АФК может и не принять.
протон
протон
сегодня в 00:15
По моему юрист сгущает краски ,сам себе противоречит ,если УЕФА безразлично то это вообще не вопрос тогда , есть ещё такие игры как чемпионат Азии ,где мы точно можем играть. если вся страна ,экономика и всё уходит в сторону Азии, то спорт тоже должен уйти вслед за всеми .
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответ Futurista (раскрыть)
сегодня в 00:11
Причём ещё до матча ! )))
Ironigor
Ironigor ответ monah-10 (раскрыть)
вчера в 22:55
Это только наши домыслы. Ну а как будет время покажет. Хотя от этих 3.14расОв ничего хорошего не жду .
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак ответ ka3ek9zshv7y (раскрыть)
вчера в 22:43
Думаю , что и после нового году голову еще долго морочить будут
monah-10
monah-10 ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 22:43
Вот именно, препятствовать в отборе не будет, а к участию в самом ЧМ это вообще другой вопрос, отбор ок, а попадете будем думать, таково в реале позиции ФИФА.
Boricku
Boricku
вчера в 22:40
Пока не начнём окорячиваться перед эгрой и не будем одевать радужные подвязки , не видать конца скитаниямпо конфедерациям.
memphis
memphis
вчера в 22:13
Хоть кто-то адекватный
ka3ek9zshv7y
ka3ek9zshv7y ответ Владимир_Спартак (раскрыть)
вчера в 22:02
Как всегда сложности продолжаются, до нового года должна ясность вопроса
Tostao
Tostao
вчера в 21:45, ред.
Безумие не у нас, а в головах фИфа и уЕфа.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 21:26
Много конечно еще вопросов....
Futurista
Futurista ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 20:57, ред.
А что это вариант)...отобраться от Азии...выйти из группы без еврокоманд и дальше попасть до финала на все европейские...все отказываются...рааз и в дамки)...мы чемпионы мира...

pomor45
pomor45 ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 20:53
Возможно ФИФА уверена, что мы и АФК не отберёмся на ЧМ. Возможно хочет и в Азии прокатить сценарий отказов по типу Европы. Возможно, что хочет лишний раз оставить "лучшего" партнёра УЕФА с носом. Много есть вариантов, но ... Не попробуешь – не узнаешь (японская пословица).
lotsman
lotsman
вчера в 20:45
ФИФА уже дала положительный ответ. А на каком основании УЕФА может не отпустить нас, если они и так нас выгнали из европейского футбола. Если Россия, пройдя отборочные в АФК, выйдет на игры Мундиаля, а Польша откажется играть с Россией, то по правилам футбола они получат техпоражение.
pomor45
pomor45
вчера в 20:45
Когда уже вся эта прагматичная братия поймёт, что речь не о футболе, а достоинстве России перед Европой и о самосознании России.
Futurista
Futurista
вчера в 20:18
Если Россия попадёт на польшу...то польше кранты...
Predator94
Predator94
вчера в 20:10
польша , ха! Не хотите играть - технарь! Задолбали результат получать не спортивным принципом! поляки мерзопакостные!
Ironigor
Ironigor
вчера в 20:09, ред.
Это только твоё частное мнение. Тем более что ФИФА не будет препятствовать участию сборной России в отборе на ЧМ‑2026 при переходе в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК).
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1340726/rossiya 26.12.2022
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