Спортивный юрист: «УЕФА может не отпустить Россию в АФК»

Спортивный юрист Михаил Прокопец прокомментировал возможный переход РФС в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК).

Было бы безумием идти на такой шаг без предварительного диалога с ФИФА . Просто безумием. Дело не в том, как технически происходит голосование. Если нужно, то соберут конгресс по Zoom. Важнее другое. Вот выходят руководители РФС и говорят о желании перейти в Азию. Нужно спросить: а вы это обсудили с ФИФА ? Именно от ФИФА у нас висит бан на чемпионаты мира. Для чего всё это делается? Чтобы мы точно так же пропускали мундиали, находясь в азиатской федерации?

УЕФА может не отпустить Россию в АФК. Переход возможен только при получении письма от УЕФА со словами «мы не возражаем». Без этого процедура просто не состоится.